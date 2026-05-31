黎巴嫩逾3000人命喪戰火！　總理怒斥以色列「焦土政策」

▲以色列對黎巴嫩南部發動新一波空襲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

隨著以色列對黎巴嫩南部發動新一波空襲，並對十多個地點下達撤離警告，黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）於30日嚴厲指控以色列正推行「焦土政策」，並大聲疾呼要求雙方立刻停火。

根據《法新社》報導，就在以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣稱以軍已進一步深入黎巴嫩的隔天，薩拉姆發表電視演說警告，國家正面臨非常危險的局勢升溫，強烈呼籲達成迅速且真正的停火。

薩拉姆痛批，以色列藉由摧毀城鎮村莊，迫使居民流離失所，完全是在推行焦土政策和連坐懲罰；他強調，這些手段「既不會為以色列帶來安全，也換不來穩定」。

美方居中斡旋 真主黨強烈反對直接談判

儘管雙方衝突加劇，薩拉姆仍為黎巴嫩政府與以色列的接觸辯護。兩國軍事代表團29日才在華府舉行安全會談，下週也預計舉行更多由美國居中斡旋的談判。薩拉姆坦言，雖然談判結果無法保證，但這已是「對我們的國家和人民來說，代價最小的一條路」。

▲以色列對黎巴嫩南部發動新一波空襲。（圖／路透）



事實上，一項旨在停止以色列與獲伊朗支持的真主黨（Hezbollah）之間戰鬥的停戰協議，早在4月17日就已正式生效，但雙方從未真正遵守，且互相指控對方破壞停火。

美國在29日會談後發表的聲明中，對停火協議隻字未提，僅表示這場「富有成效的軍對軍（military-to-military）討論」將為下週的政治會議提供參考。然而，真主黨對此類直接談判表達了強烈的反對。

戰火延燒逾3000死 伊朗踩硬底線

納坦雅胡在29日的談話中宣布，以軍已經越過距離黎以邊境以北約30公里的利塔尼河（Litani River），正與真主黨「正面對決」。

根據黎巴嫩衛生部統計，自從3月2日真主黨為了力挺伊朗而將黎巴嫩捲入中東戰爭以來，以色列的攻擊已造成超過3371人死亡。

真主黨表示，持續攻擊以色列是為了報復2月28日戰爭爆發時，伊朗最高領袖在美以聯手空襲中喪生一事；與此同時，伊朗方面則踩硬底線，堅持任何結束這場中東廣泛戰爭的協議，都必須將黎巴嫩涵蓋在內。