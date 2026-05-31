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川普：不急著和伊朗簽協議　若談不成換「另一種方式」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲ 川普與赫格塞斯。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普30日表示，儘管仍對美伊衝突帶來的經濟衝擊有所顧慮，他並不急於在短期內和伊朗達成協議，強調若倉促行事反而難以爭取到對美國有利的條件。

川普接受媳婦賴拉（Lara Trump）主持的《福斯新聞》節目「賴拉川普視角」（My View with Lara Trump）專訪時坦言，雖然他希望能盡快讓油價下跌，但談判若缺乏耐心，最終將得不償失。

川普：談不成好協議將以「另一種方式」解決

川普說道，「我並不著急」，「我也想說我很急，因為你也知道，屆時油價將大幅下跌，但若太過急躁，就談不成好的協議」，且若美方無法取得想要的結果，將以「另一種方式」解決問題。

川普透露，政府正持續推動談判，雖然過程緩慢，但他對最終結果仍持樂觀態度，並強調將繼續致力確保伊朗無法取得核武。

防長：談判方向正向美靠攏　對達成協議有信心

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）30日出席新加坡香格里拉對話論壇後受訪則稱，川普正「全神貫注」於和伊朗達成「偉大協議」，但前提是他認為該協議對美國及全球安全有利。

赫格塞斯說明，「伊朗非常清楚我們的期望，談判團隊有責任把這些期望帶到談判桌上」，「談判方向正向我們靠攏，過程也有成效」，「我對總統最終能達成一份值得驕傲的協議很有信心。」

但他也警告，若外交途徑失敗，美方已做好應對準備，且軍事部署較開戰第一天更為充分。川普目前仍在評估下一階段談判策略及潛在軍事選項，相關討論29日在白宮戰情室會議後已延續逾2天。

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