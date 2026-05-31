慘遭同事氣死算職災？韓廠長激烈爭吵「腦出血亡」　法院判決出爐

▲南韓一名工廠廠長與同事爆發激烈爭執，氣炸倒地不起。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名工廠廠長A某與同事爆發激烈口角，豈料卻突發腦內出血身亡，其遺屬主張屬於職業災害，因此申請喪葬費與遺屬給付，卻遭勤勞福祉公團拒絕，雙方對簿公堂後，法院認定兩者間存在因果關係，判決撤銷公團不予給付處分，認定該死亡事件屬於「業務上災害」。

根據《韓聯社》報導，事件發生於2024年3月，A某當時身為負責生產業務的工廠廠長，在接收交易訂單貨物後，因同事未攜帶作業指示書而大為不滿，雙方隨即爆發激烈爭執。同事則對A某的工作方式表達不滿，兩人情緒高漲，即使轉往休息室仍持續爭論約10分鐘，衝突未見緩和。

不久，A某突然表示疲倦並躺下休息，隨即失去意識，緊急送醫後被診斷為腦內出血，最終於隔月不治身亡。

A某家屬主張，其死亡與工作壓力密切相關，因此申請遺屬補助與喪葬費用，但勤勞福祉公團卻以「職務與爭執內容不足以造成急性壓力」為由拒絕，指出死者本身具有高血壓、血脂異常等病史，加上飲酒與吸菸習慣，研判屬個人因素所致。

家屬不服，於去年6月提起行政訴訟。審理後，首爾行政法院行政13部（部長法官為陳賢燮）認為，A某在與同事發生激烈言語衝突後不久即倒下，其間精神壓力與既有生理因素可能交互作用，進而影響發生腦出血，因此撤銷公團原處分。

判決指出，A某當時情緒明顯激動，並非一般輕微意見摩擦，不能簡化為普通職場分歧。

法官進一步指出，A某過去並無腦血管疾病就醫紀錄，且事件發生時間點緊接職場爭執，顯示「業務與死亡之間具相當因果關係」，最終認定該死亡屬於職業災害範疇。法院判決也意味，職場突發激烈衝突所引發的健康風險，在特定情況下可能被認定為業務相關事故。