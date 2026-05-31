川普親自出手修改「美伊協議」！嫌不夠強硬　2大要求曝光

▲川普親自要求修改美伊協議草案的細節。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

AXIOS報導，美國一名高級行政官員與另一名知情人士透露，總統川普29日在白宮戰情室（Situation Room）召集核心幕僚會議時，要求對美國特使與伊朗代表達成的協議草案進行多項修改。兩名官員表示，川普雖希望達成協議，並預期在近期內拍板，但他認為現有條款在限制伊朗核原料等關鍵議題上不夠強硬。

白宮戰術急煞車！川普戰情室下指導棋：確保伊朗永遠別想碰核武

這場在白宮戰情室召開的會議引發國際政壇高度關注。川普在29日開會前，還高調對外預告將親自審查這項協議，當時外界普遍樂觀研判川普極可能點頭首肯。然而在會議結束後，白宮官員隨即向記者發表聲明，語氣轉趨強硬。官員強調，「川普總統只會簽署一項對美國有利、完全符合他所設定的底線，且能『百分之百確保伊朗永遠無法擁有核武』的協議。」

據了解，原本這份諒解備忘錄（MOU）的內容僅包含伊朗「承諾不尋求核武」，並設定了60天的談判窗口，後續才要討論如何處理伊朗現有的濃縮鈾庫存與限制未來提煉。但川普對這種「先簽約、後談判」的模糊承諾極度不滿，堅持在條款中直接加入更具體的細節。

鎖定核原料與荷莫茲海峽！美官員酸爆：伊朗人躲山洞不用Email

高級行政官員透露，川普親自出手要求修改的重點有兩個，第一是核原料處置與時程，川普要求明確寫出美國將「如何取得」伊朗現有的濃縮鈾，以及具體的移交時間表，不再給德黑蘭當局拖延的空間；第二則是荷莫茲海峽的開放，川普同時要求修改關於重啟荷莫茲海峽的部分條文措辭，以確保美國在該重要原油航道的絕對戰略優勢。

談判團隊向川普報告，伊朗方面大約需要3天時間才能對美方的新要求做出回應。對此，該名高級官員甚至在受訪時直言，「他們（伊朗官員）基本上都躲在山洞裡，而且根本不用Email交流，訊息傳遞非常慢。」

德黑蘭反駁已簽字！傳嗆索取「數十億凍結資金」白宮嚴正否認

在此之前，伊朗官方媒體曾宣稱伊朗早已準備好簽字，整個局勢「全看川普一人的態度」。但在川普退回草案後，伊朗官方也隨即改口，承認最終文本尚未獲得批准。

伊朗官媒更放話指出，協議一旦達成，伊朗將能拿回高達「數十億美元」被西方國家凍結的資產。不過，白宮第一時間出面嚴正全盤否認。