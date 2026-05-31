綠卡新規「強制回母國申請」急轉彎！　川普政府改口：視個案處理

▲ 川普政府試圖淡化綠卡新政策衝擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府綠卡新規引發百萬移民恐慌，國土安全部29日對此向《紐約時報》澄清，上周公布要求非美國公民返回原籍國申請永久居留權的政策，並非強制適用於所有申請者，而是將依個案情況彈性評估執行。

此事起因於美國公民及移民服務局（USCIS）發言人卡勒（Zach Kahler）22日宣布，「從現在起，暫時居留美國的外籍人士若想取得綠卡，除特殊情形外均須返回母國申請。」

綠卡申請人恐被迫出境

這番發言被解讀為美國移民政策重大轉向，令數百萬名等待取得永居權的移民陷入恐慌。企業界與移民律師也憂心，此舉恐怕使大量申請者被迫離境，甚至因川普政府對數十個國家實施的入境限制而滯留海外。

面對各界批評聲浪，一名官員30日向《法新社》說明，「這項政策不會阻止任何合法且符合資格的外國人取得綠卡，但會導致部分不具備裁量性福利資格的外國人，最終轉而在海外向美國國務院提出申請」，試圖淡化新規衝擊，並強調對奉公守法的優秀申請人與專業技術人才「不會帶來任何顯著影響」。

據美國移民委員會統計，美國每年核發逾百萬張綠卡，其中過半數申請者提出申請時已在美國境內。

前官員批政策前後矛盾

CBS報導，曾任小布希政府時期移民局首席律師的梅爾梅德（Lynden Melmed）指出，國土安全部的新聲明試圖限縮政策適用範疇，但新規仍可能使申請者與律師承受更沉重的舉證負擔，必須提交更多文件證明自己為何不應離開美國。

他也批評當局說法前後矛盾，令移民局官員無所適從，「這項政策終究還是會拖慢合法移民通過速度，但至少他們正緩和措辭。」

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