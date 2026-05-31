川普關稅違憲後新變數！850億美元退款潮啟動　白宮突提上訴恐喊卡

▲美國總統川普27日出席白宮內閣會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國最高法院今年2月裁定，美國總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球多數國家課徵的「對等關稅」違憲後，大批企業陸續申請退還已繳納關稅款項，金額高達850億美元（約新台幣2.5兆元）。然而，川普政府如今表態將對相關裁定提出上訴，恐使退款作業再度面臨延宕，引發企業界關注。

根據《美聯社》，美國海關與邊境保護局（CBP）自4月開放企業申請退稅後，部分業者已於5月中旬收到款項。截至5月22日，官方已受理總額約850億美元的退款申請，超過政府估計應退還1660億美元的一半，目前已指示財政部撥付206億美元退款。

不過，川普政府5月30日向法院表示，計畫針對聯邦法官伊頓（Richard K. Eaton）的命令提出上訴。該命令要求，凡是曾支付遭判定違法關稅的進口商，都有權申請退款，而不僅限於率先提告的企業。

伊頓要求CBP局長史考特（Rodney Scott）於6月9日親自出庭說明退款進度，包括約33萬名可能符合資格的進口商何時能完成退款，以及政府是否應加快處理速度。司法部則認為，身為總統任命的高階官員，史考特不應被強制出庭作證，並主張法官無權將退款資格擴大至所有進口商。

司法部在文件中指出，CBP仍將持續以分階段方式處理退款，但僅優先處理已透過訴訟主張權益的企業。伊頓則強調，「對於這些違法徵收的關稅，美國政府有義務退還全部款項。」

目前已有超過1000家企業向美國國際貿易法院提告，要求返還關稅成本。法律界人士分析，即使政府提出上訴，受影響範圍可能僅限於部分較早完成報關結案的進口貨物，但相關法律程序仍可能拖慢整體退款進度。

紐約法學院教授艾波頓（Barry Appleton）指出，即便政府已在最高法院敗訴，若能透過上訴暫時凍結退款機制，仍可爭取數個月時間，「每延後一個月，財政部就能多保留這筆資金一個月」。

部分大型零售商已規劃將退款回饋給消費者。美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）表示，將利用退款降低部分商品售價；會員制賣場好市多（Costco）則透露，將考慮把先前轉嫁給會員的關稅成本返還給消費者。

至於中小企業則普遍希望利用退款改善財務狀況。玩具公司Basic Fun執行長佛爾曼（Jay Foreman）表示，目前僅收到約45萬美元退款，約占申請總額7%，退款速度令人失望，「現在是把資金釋放回經濟體系的時候了」。男性理容品牌Manscaped也指出，公司已收到約1200萬美元申請金額中的30%，未來將優先用於改善資產負債表並應對後續關稅風險。

位於洛杉磯的Greenbar Distillery酒廠則申請約9萬美元退款，目前僅收到1.8萬美元。業者坦言，過去一年進口成本飆升，被迫在漲價流失客戶與壓縮獲利之間做出艱難選擇，形容關稅政策帶來的衝擊「相當痛苦」。