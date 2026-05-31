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盼深化與台關係　菲防長：若爆衝突「北部願開放避難」

▲▼菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）。（圖／路透）

▲菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）在新加坡「香格里拉對話」安全論壇上明確表示，菲律賓正尋求與台灣建立更緊密的關係。他更進一步指出，若台灣爆發潛在衝突，基於人道考量，菲律賓在政治上並不反對在北部省份為平民提供避風港。

結盟抗中　菲防長：我們是積極的防禦聯盟

根據《彭博》報導，鐵歐多洛在接受採訪時指出，菲律賓正在加強與那些致力於嚇阻中國「邪惡計畫」的國家之間的軍事連結，並勾勒出與廣大美國盟友及國防夥伴深化軍事關係的願景。他強調，加深與日本、越南及台灣等國的關係是出於共同目標的匯聚努力。

鐵歐多洛表示，「我們不想被貼上陣營的標籤，而是要成為一個積極的防禦聯盟。儘管各國存在分歧，但在嚇阻的需求上，我們的立場完全一致。」

維持一中政策　仍尋求發展對台「非禁忌領域」關係

在菲律賓呼籲強化盟邦關係之際，該國正因南海爭議礁岩與北京發生敵對衝突。在總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）帶領下，馬尼拉與美國的安全關係已大幅提升。小馬可仕本月曾警告，由於地緣相近，若台灣發生衝突，菲律賓極有可能被捲入其中。

作為整體戰略的一部分，鐵歐多洛提到，儘管菲律賓維持「一中政策」，仍必須在不涉及外交承認的「非禁忌領域」中持續發展與台灣的關係。他特別點出，蓬勃發展的台菲經濟走廊「對我們的國防空間有著間接但非常重要的意義」。

若爆發衝突　菲國北部願開放平民避難

針對潛在的台海衝突，鐵歐多洛表明，若有平民受到波及，菲律賓在政治上並不反對於北部省份提供避風港。他強調，「其實基於人道考量，菲律賓很歡迎那些想要避難的人。」他也點出，目前有高達20萬名菲律賓人居住在台灣。

美菲擴大軍演　反擊中國「破壞穩定」說法

目前，美國與菲律賓已擴大軍事演習的規模，包含在鄰近台灣的一座島嶼上進行操演。未來的演習預計將橫跨防空、海事與網路安全防禦等領域，藉此訓練「擊退侵略的進階手段」。

面對中國宣稱美國在菲部署武器會威脅區域穩定的立場，鐵歐多洛大力反擊表示，「只有他們在講這種話。而他們之所以這樣說，很可能是因為這些部署阻礙了他們私底下暗藏的任何邪惡計畫。」

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