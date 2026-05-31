　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

隕石高空解體！美東傳爆炸聲、建築狂晃　威力相當300噸TNT

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ GOES-19衛星捕捉到火流星發出的閃光。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

一顆直徑約90公分的隕石於美東時間30日下午2時6分飛越美國東北部上空，在麻薩諸塞州東北部與新罕布夏州東南部交界處約64公里高空高速解體，引發如同爆炸般的巨響，從德拉瓦州到加拿大蒙特婁都有民眾目擊。

時速12萬公里　威力相當300噸TNT

綜合CNN等美媒，美國太空總署（NASA）證實，這顆火流星當時以每小時約12萬公里的速度穿越大氣層，解體時釋放的能量相當於300噸TNT炸藥。爆炸產生的衝擊波導致地面強烈震動，附近多棟建築物也感受到明顯搖晃。

NASA表示，衛星影像與目擊者通報均已證實這起事件，並稱該天體屬於自然形成的隕石，並非太空垃圾或人造衛星重返大氣層所致，也和任何已知流星雨無關。

麻州民眾通報巨響與震動

麻薩諸塞州緊急管理局指出，州內東部地區公共安全機關接獲大量民眾通報，反映聽見巨大爆炸聲並感受到震動，但目前尚無任何與此事件相關的緊急警消出動紀錄。

美國地質調查局（USGS）則說明，多名民眾透過該機構網站提交震動報告，但USGS地震儀並未偵測到任何地震波，已排除地震可能性，並將此次事件定調為「大氣中的音爆事件」，與地震的點狀震源不同，音爆會沿大氣層中的線性路徑傳播。

研判已燃燒殆盡或落海

美國流星學會（American Meteor Society）火流星監測員倫斯福德（Robert Lunsford）表示，學會接獲數十筆目擊報告，民眾描述在白晝天空中看見一道如流星般的亮光，且聽見2起爆炸聲，部分民眾還感覺到地面搖晃。

倫斯福德指出，這顆隕石體積明顯大於一般流星，但研判它很可能已在大氣層中完全燒毀，即便仍有殘骸也可能已經落海，目前沒有跡象顯示有任何碎片撞擊地面。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
437 1 7076 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王俐人出國解放比基尼「包不住超辣上圍」
快訊／國父紀念館旁當街砍人　現場血流不止
快訊／媽媽遭兒砍10刀　頸部為致命傷
徐若熙站上英雄訪問台　回一軍奪勝：失敗是前往成功的養分
中國妻控「薔妹騙錢騙懷孕」　怒PO打人錄音檔：住月中被趕出去

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

隕石高空解體！美東傳爆炸聲、建築狂晃　威力相當300噸TNT

日防相開嗆中國！遭中國貼「新軍國主義」標籤　他酸：我們沒核武

攻進黎巴嫩南部戰略要地！以軍宣布奪下千年古堡　地面戰再升級

直升機逼退伊朗快艇！25%船隻駛離荷莫茲　航運增加

奪命瞬間曝！25歲男搭遊樂設施「安全帶鬆脫」　噴飛墜地亡

泰26歲伴遊正妹「離奇墜樓亡」！　台灣籍女友涉案被調查

正在實驗！科學家突遭「扯下整片頭皮」　她渾身血手捧斷皮求救

慘遭同事氣死算職災？韓廠長激烈爭吵「腦出血亡」　法院判決出爐

露營卻成全家不歸路　印尼一家四口集體中毒亡

綠卡新規「強制回母國申請」急轉彎！　川普政府改口：視個案處理

非洲貧童逆襲台大博士！　淚謝珍古德助他翻轉人生

直擊！李多慧化身最美咖啡調香師 一分鐘解鎖「茶韻咖啡」

若選上市長秦慧珠要捐100萬！　沈伯洋笑喊驚喜：政績又+1

學生簡報Tiktok小紅書影響！　賴清德同感：沒妥善處理會把中國當好人

驚悚瞬間曝光！高雄老屋倒塌「3秒變平地」　廢墟全堵鄰居門口　

中年男飆罵手搖飲店員　囂張嗆：找人開車撞死你！

立領男飆50嵐店員「什麼態度我客人耶」　還嗆：找人開車撞死你

開豪車直衝玉山登山口被炎上　嘉義名廚葉國献道歉：走錯路

膽小狗怕電蚊拍！八字眉超委屈　無辜端坐抖到變篩子

6歲女童遭同學「2度指侵」園長瞎回：應該還好　母含淚控訴

隕石高空解體！美東傳爆炸聲、建築狂晃　威力相當300噸TNT

日防相開嗆中國！遭中國貼「新軍國主義」標籤　他酸：我們沒核武

攻進黎巴嫩南部戰略要地！以軍宣布奪下千年古堡　地面戰再升級

直升機逼退伊朗快艇！25%船隻駛離荷莫茲　航運增加

奪命瞬間曝！25歲男搭遊樂設施「安全帶鬆脫」　噴飛墜地亡

泰26歲伴遊正妹「離奇墜樓亡」！　台灣籍女友涉案被調查

正在實驗！科學家突遭「扯下整片頭皮」　她渾身血手捧斷皮求救

慘遭同事氣死算職災？韓廠長激烈爭吵「腦出血亡」　法院判決出爐

露營卻成全家不歸路　印尼一家四口集體中毒亡

綠卡新規「強制回母國申請」急轉彎！　川普政府改口：視個案處理

工具人甜蜜的煩惱？平野惠一曝張仁瑋先發右外野理由

買小宅好擠「不一定是坪數問題」！房產達人：可能只是放錯了

牙齒掉了快泡牛奶　醫曝「5大錯誤行為」很多人第一步就做錯

酒後嬉鬧闖禍！基隆男廟口亂噴辣椒水畫面曝　民眾嚇壞警火速逮人

AI掀阿部慎之助家暴風波　周玉蔻提醒AI巨頭：人類社會正發生問題

光是5月買賣股票「就要繳稅379萬」！神人曝明細：為社會盡點心力

烏日民宅疑神明廳起火燒4戶　消防弟兄頂上百度高溫衝火場

投資客裝潢屋能買？專家提醒「檢查3件事」：務必寫清楚

隕石高空解體！美東傳爆炸聲、建築狂晃　威力相當300噸TNT

優化花64線！20K-26K路面改善完工　續投10億彎道改善

【持續追緝】喜劇俱樂部「卡米地」被潑漆砸糞！　涉案主嫌仍在逃

國際熱門新聞

櫻花妹坐副駕「頭伸窗外」！撞涵洞牆壁慘死

伊朗強硬宣布「全面管控荷莫茲海峽」

甘比亞籍貨輪違反封鎖駛向伊朗　遭美軍飛彈癱瘓

6台灣男女詐騙「柬埔寨落網」！最慘恐關10年

《紐時》訪賴清德惹火北京　美中互驅逐記者

立院三讀88億軍購預算　美國務院表態挺台

泰26歲伴遊正妹「墜樓亡」！台籍女友被調查

等川普最終決定　美戰爭部長：若協議失敗準備好再轟伊朗

川普親自出手修改「美伊協議」！嫌不夠強硬

微軟電腦首採用輝達處理器！　預計台北COMPUTEX亮相

美財長證實：扣押伊朗314億加密貨幣

25歲男搭遊樂設施「安全帶鬆脫」　噴飛墜地亡

全球研究驚爆「男人真的長得比較醜」

科學家突遭「扯下整片頭皮」　她渾身血手捧斷皮求救

更多熱門

相關新聞

423公斤茂名隕石揭祕 研究顯示為44.8億年「太陽系活化石」

423公斤茂名隕石揭祕 研究顯示為44.8億年「太陽系活化石」

廣東茂名一顆重達423公斤的隕石，經官方鑑定為約44.8億年前形成的普通球粒隕石，被研究人員視為研究太陽系早期演化的重要樣本，提供地球早期與行星演化之對照。該隕石撞擊地球後，於地下約3公尺處被發掘，已獲國際命名為「Maoming（茂名）隕石」。

「天琴座流星雨」周四迎極大期　看見火流星機率高

「天琴座流星雨」周四迎極大期　看見火流星機率高

湖南無人機煙火秀變「火流星雨」 觀眾舉椅子防波及四散奔逃

湖南無人機煙火秀變「火流星雨」 觀眾舉椅子防波及四散奔逃

挖掘逾10小時　陸「隕石獵人」找出423公斤火流星

挖掘逾10小時　陸「隕石獵人」找出423公斤火流星

日本九州不明火球墜落　我國氣象署：台灣也曾見「火流星」

日本九州不明火球墜落　我國氣象署：台灣也曾見「火流星」

關鍵字：

隕石事件音爆現象火流星NASA解釋自然天體

讀者迴響

熱門新聞

日女星在家愛裸體！外牆施工「全裸迎人」不害羞

黃仁勳「MGX背板」點名逾20台廠！

iPhone容量狂被吃？他關掉3設定清了10GB

台人在日本機場「1舉動」超爛！網狂嘆：沒素質

溼答答！　「梅雨旺盛期」要來了

晨戰驚見「產量變少又變軟」！醫揭6元凶：很多不到40歲

中國妻控「薔妹騙錢騙懷孕」　怒PO打人錄音檔

台灣首度闖《英國達人秀》決賽！楊立微夫妻火舞藏洋蔥

孫淑媚世新碩士畢業了！　「絕美畢業照曝光」

3生肖注意！　下半年最易破財

親人過世　律師：5件事千萬不能做

「雨季將開始」全台一片紫紅　下周變天

台北車站天橋命案！一女墜落傷重亡

國民年金月領5000最快7月上路　176萬人受惠

他問「沒跟上股市的人怎想」　過來人吐實話

更多

最夯影音

更多
非洲貧童逆襲台大博士！　淚謝珍古德助他翻轉人生

非洲貧童逆襲台大博士！　淚謝珍古德助他翻轉人生
直擊！李多慧化身最美咖啡調香師 一分鐘解鎖「茶韻咖啡」

直擊！李多慧化身最美咖啡調香師 一分鐘解鎖「茶韻咖啡」

若選上市長秦慧珠要捐100萬！　沈伯洋笑喊驚喜：政績又+1

若選上市長秦慧珠要捐100萬！　沈伯洋笑喊驚喜：政績又+1

學生簡報Tiktok小紅書影響！　賴清德同感：沒妥善處理會把中國當好人

學生簡報Tiktok小紅書影響！　賴清德同感：沒妥善處理會把中國當好人

驚悚瞬間曝光！高雄老屋倒塌「3秒變平地」　廢墟全堵鄰居門口　

驚悚瞬間曝光！高雄老屋倒塌「3秒變平地」　廢墟全堵鄰居門口　

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面