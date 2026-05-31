隕石高空解體！美東傳爆炸聲、建築狂晃　威力相當300噸TNT

▲ GOES-19衛星捕捉到火流星發出的閃光。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

一顆直徑約90公分的隕石於美東時間30日下午2時6分飛越美國東北部上空，在麻薩諸塞州東北部與新罕布夏州東南部交界處約64公里高空高速解體，引發如同爆炸般的巨響，從德拉瓦州到加拿大蒙特婁都有民眾目擊。

時速12萬公里 威力相當300噸TNT

綜合CNN等美媒，美國太空總署（NASA）證實，這顆火流星當時以每小時約12萬公里的速度穿越大氣層，解體時釋放的能量相當於300噸TNT炸藥。爆炸產生的衝擊波導致地面強烈震動，附近多棟建築物也感受到明顯搖晃。

NASA表示，衛星影像與目擊者通報均已證實這起事件，並稱該天體屬於自然形成的隕石，並非太空垃圾或人造衛星重返大氣層所致，也和任何已知流星雨無關。

???? WOW! Another video of the “explosion” in the Boston area really captures how LOUD the boom was



It’s looking like the cause was a “significant” meteor crashing through the atmosphere and burning up, as indicated by heat signatures via satellite, per @NStewWX



This has not yet… pic.twitter.com/qYhdxN0yDc — Nick Sortor (@nicksortor) May 30, 2026

麻州民眾通報巨響與震動

麻薩諸塞州緊急管理局指出，州內東部地區公共安全機關接獲大量民眾通報，反映聽見巨大爆炸聲並感受到震動，但目前尚無任何與此事件相關的緊急警消出動紀錄。

美國地質調查局（USGS）則說明，多名民眾透過該機構網站提交震動報告，但USGS地震儀並未偵測到任何地震波，已排除地震可能性，並將此次事件定調為「大氣中的音爆事件」，與地震的點狀震源不同，音爆會沿大氣層中的線性路徑傳播。

研判已燃燒殆盡或落海

美國流星學會（American Meteor Society）火流星監測員倫斯福德（Robert Lunsford）表示，學會接獲數十筆目擊報告，民眾描述在白晝天空中看見一道如流星般的亮光，且聽見2起爆炸聲，部分民眾還感覺到地面搖晃。

倫斯福德指出，這顆隕石體積明顯大於一般流星，但研判它很可能已在大氣層中完全燒毀，即便仍有殘骸也可能已經落海，目前沒有跡象顯示有任何碎片撞擊地面。