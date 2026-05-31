《紐時》專訪賴清德惹火北京　美中「互驅逐記者」爆摩擦

▲《紐時》去年12月視訊專訪賴清德。（圖／翻攝YouTube／New York Times Events）



記者張方瑀／綜合報導

美中在「川習會」後表面關係回溫，私下卻爆發激烈報復行動！中國不滿《紐約時報》專訪台灣總統賴清德，於今年2月驅逐該報駐北京記者王月眉（Vivian Wang）。美國川普政府隨即祭出「以牙還牙」反擊，撤銷一名中國官媒《新華社》駐美記者簽證。這起罕見的報復事件，讓台海議題再成強權博弈焦點。

躺著也中槍 紐時記者無辜遭驅逐

據《彭博》與《美聯社》報導，王月眉自2022年起駐北京，常報導言論審查與國家監控等敏感議題。今年2月她突遭中國勒令限期離境，中方官員私下透露，此舉是為報復《紐時》去年12月視訊專訪賴清德。諷刺的是，王月眉並未參與該專訪，完全是「躺著也中槍」。

川普政府強力反擊 新華社記者遭撤簽

面對北京的強硬施壓，美國川普政府不甘示弱。知情人士與美國國務院官員證實，美方已撤銷了一名在美國為中國國家通訊社《新華社》工作的中國公民簽證，作為對北京驅逐美方記者的對等報復。

這是美國政府直接針對中方驅逐美媒記者、進而採取實質反制的罕見案例。對此，《紐時》發表聲明澄清，報社從未要求美方政府撤銷任何媒體憑證，也反對以此方式干預新聞工作，並強烈呼籲美中兩國政府能「扭轉記者採訪權限惡化的僵局」。

《紐時》執行總編輯周看（Joseph Kahn）痛批，中方的驅逐決定是錯誤的，這將讓全球讀者更難在關鍵時期獲得關於世界第二大經濟體準確、獨立且深入的報導。駐華外國記者協會（FCCC）也發表聲明指出，獲准在中國工作的美國媒體特派員人數已降至令人擔憂的低點，強烈譴責北京對新聞自由的一連串攻擊。

劃全新紅線！北京全方位圍堵賴清德

華府分析指出，北京正劃下「全新紅線」，全方位封殺被定性為「分裂分子」的賴清德。除了懲罰外媒，中國今年稍早更施壓印度洋國家拒絕開放領空，阻撓賴清德出訪史瓦帝尼。

去年7月，川普政府也因擔憂激怒中方，未放行賴清德過境美國，導致其出訪臨時取消。

大國博弈籌碼？美中關係現隱憂

這場風暴恰逢美中高層頻繁互動之際。習近平本月初才當面警告川普，處理台灣議題不當恐引發衝突。而川普至今仍扣住140億美元對台軍售作為「談判籌碼」。

此外，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）30日在香格里拉對話中，更是10年來首次未提及台灣，顯見美方處理此議題的極度敏感。