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澄清暫緩對台軍售疑慮！　美防長：絕無背棄亞洲盟友

▲▼美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯在新加坡「香格里拉對話」區域防務論壇上強調，美軍在履行如伊朗戰爭等「全球義務」的同時，絕對沒有背棄亞洲。他也試圖安撫亞太盟友對美國承諾的疑慮，保證會履行各項軍售協議，但也再次呼籲亞洲夥伴必須增加國防支出，將目標設為國內生產毛額（GDP）的3.5%。

澄清暫緩對台軍售疑慮　強調美軍「實力強大」

日本防衛大臣小泉進次郎在論壇上直言，「有些國家可能會低估」美國的承諾，並企圖在美國與盟邦間「挑撥離間」，要求美方針對外界疑慮做出回應。

赫格塞斯（Pete Hegseth）對此反駁了美國忽略亞洲的說法，強調美軍國防戰略的一部分就是在太平洋地區進行「軍力投射」並與盟友合作，呼籲外界不要將履行全球義務與背棄亞洲混為一談。

針對外界質疑，美國為保留彈藥用於伊朗戰爭，而暫停了一項高達140億美元的對台軍備方案，是否會影響美方履行與其他夥伴武器協議的能力？

赫格塞斯明確表示，他會把這兩件事完全脫鉤。他堅稱，美國在整體彈藥庫存以及必要時提高產能的能力方面，正處於「非常好的狀態與非常強勢的地位」。

赫格塞斯指出，美國正默默但非常堅定地以實質、嚴肅的態度與盟邦在太平洋地區合作，同時維持全球義務，例如確保伊朗不會取得核武，「我們可以同時做兩件事。」

批空洞的全球主義　點名紐西蘭是「搭便車的人」

赫格塞斯重申去年演說中的要求，呼籲亞洲盟友將國防支出目標定為GDP的3.5%。他稱讚了南韓、日本、澳洲與菲律賓等國近期增加軍費並加強與美合作，但同時也批評「搭便車的人」，並在隨後的提問中將紐西蘭歸類於此，還警告歐洲與北約「還有一些重大決定要做」。

紐西蘭國防部長隨後接受BBC採訪時反駁此說法，強調紐國並非搭便車，正從歷史性的投資不足逐步將國防預算提高至GDP的2%。

「習川會」後對中態度放軟　不尋求不必要的對抗

在赫格塞斯發表這番言論的幾週前，美國總統川普才剛在北京與中國國家主席習近平進行正向會談，習近平當時曾警告台灣是兩國間最大的問題。

相較於去年在會議上嚴詞指控北京對台灣構成「迫在眉睫的威脅」，赫格塞斯今年的語氣明顯溫和許多，除了在回答問題外，通篇演說並未提及台灣。

學者憂「戰爭言論」恐加劇亞洲國家擔憂

由國際戰略研究所（IISS）主辦的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），傳統上由美中扮演核心要角，被視為亞洲國家與超級大國舉行直接防務與安全會談的關鍵機制。但這已是中國連續第二年拒絕派遣國防部長出席，僅派低層級代表團。

新加坡拉惹勒南國際關係學院研究員拉赫曼（(Muhammad Faizal Bin Abdul Rahman）向BBC表示，尚不確定赫格塞斯的「戰爭言論」是否能引起偏好和平中立的亞洲國家共鳴。

他指出，赫格塞斯強調美國必須維持軍事主導地位，意味著權力必須始終倒向美國，這套做法在中國已成為近乎同等競爭對手的今天恐行不通，且美中競爭演變成對抗的威脅，將會持續加劇亞洲國家的擔憂。

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關鍵字：

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