立院三讀88億軍購預算！　美國務院表態挺台：助獲關鍵防衛能力

▲針對台灣持續強化國防，美國國務院30日也表態力挺。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

立法院29日正式三讀通過115年度軍購特別預算，確定編列超過88億元台幣用於對美採購軍備。針對台灣持續強化國防，美國國務院30日也表態力挺，強調美方支持台灣取得與其所面臨威脅「相稱」的關鍵防衛能力，並重申這項承諾橫跨美國歷屆政府，完全符合《台灣關係法》。

美方重申對台承諾：助台應對威脅

根據《中央社》報導，針對立法院順利通過最新一期的對美軍事採購預算，美國國務院一名發言人透過電子郵件以背景說明的形式向外媒證實，美國一貫支持台灣因應當前局勢，獲取必要的關鍵防衛武器。

該名官員進一步在信件中強調，美方的立場不僅「符合台灣關係法」，這更是「逾45年來、橫跨美國歷屆政府的承諾」。根據《台灣關係法》的規範，美國確實負有向台灣提供防禦性裝備的義務。

採購海馬士、標槍飛彈 精進不對稱戰力

回顧這項預算的推動歷程，立法院在今年5月初先是三讀通過了「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明文規定第一批與第二批對美軍購發價書的預算上限，分別為新台幣3000億元及4800億元，並採取「一年一期」的模式來編列預算。

隨後，行政院在當月20日加開院會拍板定案，針對第一期對美軍備採購提出總經費約2949億9098萬元的需求，其中115年度優先編列了88億多元送交國會進行審查。

立院微幅刪減200萬 88.1億元預算順利闖關

行政院長卓榮泰先前曾對外說明，此次特別預算鎖定5大關鍵軍武項目，包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈，以及拖式2B反甲飛彈。他強調，這份清單兼顧了計畫的時效性，將能有效且適度地提升台灣整體的軍事作戰能量。

立法院院會接著於29日針對這項特別預算案進行最終審議，朝野共識下僅微幅刪減了200萬元的業務費用，其餘款項皆照案通過，總計115年度軍購特別預算最終以88億1057萬1000元順利三讀過關。