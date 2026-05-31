美、澳、英宣布　聯合開發新一代水下無人載具技術

▲美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth，中）、澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles，右）與國防大臣希利（John Healey，左）。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國、英國與澳洲30日宣布，將共同研發新一代水下無人載具（UUV）技術，以保護海底電纜與關鍵基礎設施，同時提升三國軍事能力。這項計畫是在三國安全聯盟「AUKUS」架構下推動，預計最快明年完成相關技術開發。

三國共同宣布開發新地帶水下無人載具技術

三國國防部長在新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）期間共同宣布這項計畫。英國戰爭大臣希利（John Healey）表示，英國將投入1.5億英鎊參與研發，但整體計畫總經費尚未對外公布。

面對外界質疑AUKUS推動進度緩慢，希利坦言，「長久以來，AUKUS談得太多、成果太少」，但他強調，在三國政府推動下，情況已經改變。

AUKUS於2021年成立，由美國、英國及澳洲組成，核心目標包括協助澳洲取得核動力潛艦能力，以及共享先進軍事技術與情報資源。外界普遍認為，AUKUS是因應中國在印太地區海上軍事擴張的重要戰略安排，尤其是在南海等爭議海域緊張情勢持續升高之際。

AUKUS第二支柱



此次公布的水下無人載具計畫，是AUKUS第二支柱（Pillar Two）下首個具代表性的合作項目。第二支柱聚焦於高超音速飛彈、水下機器人、人工智慧（AI）等先進軍事能力開發。

根據三國聯合聲明，新型水下無人載具將搭載先進感測器、武器系統及任務模組，可執行海底基礎設施防護、監視偵察、後勤支援及精準打擊等任務。

海底電纜保衛戰

希利表示，相關系統將大幅提升盟軍戰場能力，同時協助應對海底電纜與油氣管線面臨的威脅。他指出，現代社會高度依賴海底電纜與能源管線，保護這些設施已成為國家安全的重要課題；新技術將有助強化太平洋、大西洋以及北極周邊海域的嚇阻能力。

英國近來多次指控俄羅斯對海底基礎設施構成威脅。希利上月曾表示，俄方正對英國周邊海域的海底電纜與管線進行秘密行動，但莫斯科否認相關指控。

此外，近年來包括台灣周邊海域、瑞典領海及波羅的海地區，也陸續傳出海底電纜受損事件，部分案件涉及中國船隻活動，引發各國關注。

不過，在被問及這項新計畫是否專門針對中國或俄羅斯在海底活動時，美、英、澳三國防長均未正面回應。