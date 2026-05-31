啟動「經濟怒火」行動！　美財長證實：扣押伊朗314億加密貨幣

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長貝森特29日證實，在美方發動的「經濟怒火行動」（Operation Economic Fury）下，美國已強勢查扣高達10億美元（約新台幣314億元）的伊朗加密貨幣資產。貝森特更直白地形容，美方是「直接把他們的錢包整個端走」，讓德黑蘭陷入前所未有的財務危機。

「連錢包被抄了都不知道」 區塊鏈斷金流



綜合外媒報導，貝森特（Scott Bessent）出席「雷根國家經濟論壇」，並在接受財經節目《庫德洛》訪問時透露，這筆高達10億美元的鉅款是歷來扣押的總和，其中包括2026年4月底在波場區塊鏈（Tron blockchain）上凍結的3.44億美元泰達幣（Tether, USDT），以及當月隨後凍結的近5 億美元。

貝森特生動地描述查扣現場，「我們就是直接扣下他們的錢包，有些人現在可能還在鍵盤前敲打，根本還沒意識到自己的錢包早就被抄了。」

軍事、經濟雙管齊下 伊朗公務員驚爆領不到薪水

回顧這場衝突，美國與以色列在2月28日發動聯合軍事行動後，川普政府隨即於3月啟動「經濟怒火行動」。貝森特直言，在經歷5至6週「極為成功」的軍事行動，加上「經濟怒火」切斷金流後，德黑蘭政權在财务上已經走到窮途末路。

貝森特爆料，現在伊朗的內部經濟已經崩潰，「我想有40%到50%的（伊朗）軍人現在領不到薪水，警察甚至不出勤，通膨率可能已經飆破200%！」他更透露，伊朗政府目前被迫發放食物券，甚至封鎖網路以防民怨炸裂。

聯手歐洲盟友「抄家」 斬首高層斷命脈

「經濟怒火行動」透過查扣資產、凍結銀行帳戶，並向外國政府施壓切斷與伊朗的聯繫，成功癱瘓了德黑蘭的金融命脈。

貝森特強調，伊朗過去習慣利用穩定幣（stablecoins）規避傳統的石油與軍事制裁，每個月非法轉移數億美元，甚至在美方干預前，領導階層數十人每月挪用約4億到5億美元中飽私囊，「我們正與歐洲各地的盟友合作，去查扣他們的別墅、房屋和不動產，這些全都是從伊朗人民手中偷走的錢！」

對於目前的伊朗局勢，貝森特指出，「我們雖然沒有推翻政權，但我們改變了這個政權。」他形容，伊朗的第一梯隊與第二梯隊領導人已經陸續遭到斬首，美方現在應付的是第三梯隊。

他也補充，由於伊朗先前將矛頭對準海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC），導致自身陷入孤立，現在這些海灣國家更願意配合美方，主動公開與伊朗石油相關的財務往來，讓伊朗的地下金流無所遁形。