美日防長會談「兩國共同研發飛彈」　日紐澳防衛裝備合作

▲美國戰爭部長赫格塞斯與日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

正在新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）期間，日本防衛大臣小泉進次郎30日與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）舉行雙邊會談。小泉說明日本近期放寬防衛裝備出口政策，以及未來修訂安保戰略的規劃；赫格塞斯則表示，日本未來若能出口更多防衛裝備，將有助提升區域嚇阻能力，進一步維護和平與穩定。此外，日紐澳三方防長也確認，將強化防衛裝備合作。

美日將共同研發飛彈、加速生產

小泉在會中向赫格塞斯說明，日本今年4月已修改防衛裝備移轉三原則及相關運用指引，並預定於今年內修訂「國家安全保障戰略」等安保三文件。日本未來可能出口攻擊性武器，赫格塞斯表示，日本此舉將有助提升區域整體嚇阻能力，是「為區域和平穩定做出進一步貢獻」。

雙方也同意深化軍事合作，包括共同研發飛彈、加速飛彈生產，以及推動美國、日本與澳洲三方共享飛彈防禦相關情報與數據。此外，兩人也針對包括中國在內的區域安全情勢交換意見；不過，美國五角大廈30日發布的會後新聞稿中，並未提及台灣議題，也未直接點名中國。

日紐澳強化合作

除了美日防長會談外，小泉同日還與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）及紐西蘭國防部長潘克（Judith Collins Pankhurst）舉行日澳紐三方防長會議。

三國首度討論紐西蘭研究引進、澳洲已決定採購的日本海上自衛隊「最上級」護衛艦性能提升型。

小泉表示，如果紐西蘭最終也採購該型艦艇，將進一步提高日本、澳洲與紐西蘭三國軍隊間的互通性與協同作戰能力。

三國防長並確認，將持續在推動「自由開放印太」構想方面深化合作，以因應區域安全挑戰。