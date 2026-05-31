受困10天！寮國洞穴淘金客「再救出4人」　2人仍失聯

記者張方瑀／綜合報導

寮國中部山區日前發生洞穴受困事件，當地7位村民結伴前往偏遠山區的一處洞穴尋找黃金，不料卻碰上暴雨引發的洪流，因此受困洞穴中。搜救人員在29日成功救出首位倖存者後，30日再傳出好消息，搜救團隊頂住壓力再帶出4人，目前累積5人平安獲救，但仍有2人生死未卜。

▲寮國淘金客受困洞穴10天後獲救。（圖／路透）



抽水機發揮神效 受困多日再救出4人

根據《法新社》報導，參與本次救援行動的馬來西亞籍搜救潛水員李建烈（Lee Kian Lie，音譯）透過通訊軟體Messenger受訪時透露，救援進度能有重大突破，關鍵在於現場調來了大型抽水設備，「4名受困者已獲救。多虧抽水機使（洞穴內）積水下降，他們才能出來。」

▲寮國淘金客受困洞穴。（圖／路透）



搜救隊伍在與時間賽跑的情況下，不斷與高漲的地下積水搏鬥，終於在水位下降後成功開闢生命通道，將受困多日的村民引導出洞。

台時間16:10成功帶出 搜救粉專發文證實

隨著救援告一段落，泰國搜救潛水員（Thailand Rescue Diver）也在臉書官方粉絲專頁上同步發文更新進度。貼文指出，現場搜救人員是在當地時間30日下午3時10分（台灣時間下午4時10分）左右，順利將這4名受困人員安全帶回地面。

▲寮國淘金客受困洞穴。（圖／路透）



搜救團隊表示，「目前累計5人獲救，還有2人下落不明。」雖然救援行動大有斬獲，但現場氣氛依舊凝重，搜救人員仍不敢掉以輕心，正與時間賽跑持續搜救剩下的失聯者。

進洞尋金碰上暴雨山洪 受困多日失聯村民背景曝光

據寮國國營媒體的詳細報導指出，這起意外發生在中部的賽宋本省（Xaysomboun），事故地點位於首都永珍東北方大約125公里處。

受困的7名村民是在5月20日結伴進入該處洞穴，原本目的是希望能進入深處尋找黃金，沒想到當天當地位處偏遠的山區突然下起暴雨，瞬間引發的暴洪直接堵死了洞穴的出口，導致他們徹底與外界斷絕聯繫。