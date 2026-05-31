微軟電腦首採用輝達處理器！　預計台北COMPUTEX亮相

▲輝達。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）與微軟（Microsoft）預計下周首度發表採用輝達晶片作為主處理器的Windows個人電腦，象徵Windows PC市場將迎來新的硬體架構競爭。

微軟產品同步搭載輝達晶片

美國科技媒體Axios報導，指出，除了微軟自家Surface系列產品之外，包括戴爾（Dell）等電腦品牌，也將同步推出搭載輝達晶片的新款Windows裝置。

微軟與輝達預計分別在台灣COMPUTEX電腦展以及美國加州舊金山舉行的Build開發者大會上，共同發表相關產品。截至目前，微軟與輝達均未回應媒體置評請求。

路透社報導，Windows、輝達以及晶片設計公司安謀（Arm）官方X帳號日前同步發布預告訊息，宣稱「個人電腦新時代來臨」，貼文中還附上一組疑似台北市的地理座標，引發外界猜測相關新品將於COMPUTEX亮相。

輝達威脅高通、超微、英特爾

目前Windows筆電市場中，採用Arm架構處理器的產品主要由高通（Qualcomm）供應，而英特爾（Intel）與超微（AMD）則仍是Windows PC中央處理器（CPU）市場的兩大主力。

若輝達正式跨足Windows PC主處理器市場，將成為高通、英特爾與超微之外的重要新競爭者。

Axios報導也指出，微軟預計同步發表新的AI功能，讓AI Agent（智慧代理人）能直接在Windows電腦本地端執行各類工作與任務，降低對雲端運算的依賴。

市場普遍認為，隨著AI運算需求快速成長，未來個人電腦的競爭將不再只是比拼效能與續航力，而是進一步朝向本地端AI運算能力發展。