軟銀斥資750億歐元赴法投AI　創歐洲最大規模

▲孫正義。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

日本軟銀集團創辦人孫正義（Masayoshi Son）接受法國媒體專訪時透露，軟銀將在法國投資約750億歐元（約新台幣2.74兆元），打造人工智慧（AI）基礎設施。其中，預計於2031年前投入450億歐元（約新台幣1.64兆元），在法國北部興建兩座大型AI資料中心。

歐洲最大規模

「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）報導，孫正義表示，「這將是歐洲史上規模最大的人工智慧相關基礎設施投資，總額高達750億歐元。」他指出，投資計畫核心內容是在法國北部上法蘭西大區（Hauts-de-France）興建兩座超大型資料中心，總投資金額達450億歐元。

這項計畫預計將於6月1日在法國年度招商活動「選擇法國」（Choose France）商業峰會正式對外公布。

最快2028啟用

兩座資料中心將分別設於勒博斯克（Le Bosquel）與敦克爾克（Dunkirk），預計於2028年及2031年啟用，總運算能力將超過5GW（Gigawatts，百萬瓩）。

談到選擇法國作為投資地點的原因，孫正義表示，穩定且充足的能源供應是關鍵考量，「法國是能源生產與出口國，這對AI基礎設施投資而言具有決定性的重要性。」

路透社報導，這項法國投資案也進一步擴大軟銀在全球AI基礎建設領域的布局。

軟銀近年積極押注人工智慧產業，截至目前已向OpenAI投資超過300億美元，持股約11％。

法國則持續透過「選擇法國」峰會吸引國際企業投資。這項活動由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於2018年創立，已成為法國推動外資進駐的重要平台。