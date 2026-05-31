等川普最終決定　美戰爭部長：若協議失敗準備好再轟伊朗

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）30日表示，若美國與伊朗無法達成協議，美軍已準備好恢復對伊朗的軍事行動。目前華府與德黑蘭仍持續協商，希望化解阻礙協議達成的重大分歧。

撂話美軍有能力重新展開行動

《紐約郵報》報導，赫格塞斯在新加坡出席「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）期間表示，「如果有必要，我們有能力重新開始行動……我們完全有能力做到。」他並強調，美軍目前無論在中東或全球其他地區，都擁有足夠的軍備與後勤資源支撐相關作戰行動。

赫格塞斯說，「我們的庫存完全足以支撐這一點，無論是在當地或全球其他地方，所以我們現在處於非常有利的位置。」

香格里拉對話是亞洲最重要的安全與防務論壇之一，與會者包括各國國防首長、軍方高層與外交官。

同時關注印太地區

赫格塞斯在會中表示，儘管美國正處理伊朗衝突問題，並不代表華府忽略印太地區，「我們可以同時做兩件事。我們正在強化國防工業基礎，很快就會把彈藥產能提高到2倍、3倍、4倍，確保我們在全球各地的所有作戰計畫都獲得充分支援。」

赫格塞斯指出，美國總統川普目前仍傾向透過外交手段解決危機，希望達成一項能確保伊朗無法取得核武的「偉大協議」。

川普29日表示，他將在白宮安全會議室主持會議，針對終結伊朗戰爭的方案作出最終決定。

目前討論中的方案，將把今年4月初達成的停火安排再延長60天，讓雙方談判代表有更多時間推動永久和平協議。