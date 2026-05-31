美戰爭部長強調「對台立場不變」：為任何可能突發情況做準備

▲美國戰爭部長赫格塞斯。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）赴新加坡出席「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）期間表示，美國清楚中國正在進行大規模軍事擴張，華府必須據此做好準備，以因應任何可能出現的突發情況；他同時重申，美國對台政策沒有改變。

赫格塞斯：美對台立場未變



赫格塞斯30日在美國駐新加坡大使館接受媒體聯訪。根據戰爭部公布的逐字稿，當被問及今年在香格里拉對話針對中國的談話是否較去年溫和，以及美國是否已決定暫緩新一波對台軍售時，他表示，美國會展現實力，但也會「溫和說話，同時手握大棒」（speak softly while carrying that big stick）。

赫格塞斯指出，美國知道在部分領域仍能與中國合作，也尊重中國的發展企圖，但同時清楚看到中國正在進行重大軍事擴張，美國必須將這些發展納入考量，「以確保我們為任何可能的突發狀況做好準備」。

在台灣議題上，赫格塞斯強調，美國對台灣的立場並未改變。

談及美國總統川普日前訪問北京並與中國國家主席習近平會面，赫格塞斯表示，美中雙方能夠透過對話降低衝突風險相當重要，但這並不代表雙邊關係或彼此對世界的看法已出現根本改變。

任何國家都不應威脅美國與盟友的安全

香格里拉對話於29日至31日在新加坡舉行。赫格塞斯30日在會中演說時表示，外界對中國軍事擴張，以及其在區域內外持續擴大軍事活動的憂慮，「十分合理」，「沒有任何國家，包括中國，能夠建立霸權」，也不應威脅美國及其盟友的安全。

赫格塞斯並呼籲盟友與夥伴提高國防支出，將軍費提升至國內生產毛額（GDP）的3.5％。他表示，美國也承諾投入1.5兆美元（約新台幣45兆元）強化自身軍力。

赫格塞斯指出，川普相信，美國應該協助那些願意自我防衛的國家。至於外界關注的對台軍售問題，赫格塞斯則表示，相關決定最終仍將由川普拍板定案。