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甘比亞籍貨輪違反封鎖駛向伊朗　遭美軍飛彈癱瘓

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）30日表示，美軍前一天向一艘試圖駛往伊朗、懸掛甘比亞國旗的貨輪發射飛彈，擊中船隻輪機艙，使其失去動力，並中止前往伊朗港口的航程。

CNN與法新社報導，負責美軍中東地區行動的中央司令部指出，這艘名為「聯星號」（M/V Lian Star）的貨輪，當時正駛向伊朗位於阿曼灣（Gulf of Oman）沿岸的一處港口，違反美國對伊朗港口實施的封鎖措施。

中央司令部表示，美方曾向聯星號發出超過20次警告，但船員始終未予回應。

中央司令部在社群平台X發文指出，「在聯星號船員未遵從命令的情況下，美軍一架軍機向該船輪機艙發射一枚地獄火飛彈（Hellfire missile），使其失去動力。該船目前已停止前往伊朗。」聲明並未說明這次攻擊是否造成船員傷亡。

中央司令部同時表示，自美伊停火以來，美軍已使5艘商船失去動力，並要求116艘船舶改變航線，以執行對伊朗的海上封鎖。

目前美國持續對伊朗港口進行封鎖，而伊朗則實質限制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運通行。荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，戰前約有全球五分之一的石油與天然氣經由此處運輸。

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