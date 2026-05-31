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果核吞下去沒事？泰網紅媽劇烈腹痛　出現敗血症「急裝人工肛門」

果核吞下去沒事？網紅媽劇烈腹痛胃穿孔　出現敗血症「急裝人工肛門救命」

▲水果「山陀兒」食用方式與果肉口感都與山竹極為相似。（翻攝自維基百科）

圖文／鏡週刊

泰國1名網紅25日發文分享母親的驚險經歷，提醒民眾千萬別輕忽吞食水果果核的危險性。他透露，母親日前突然劇烈腹痛，痛到整個人彎著腰無法站直，家人緊急將她送往醫院，沒想到檢查後竟發現胃部穿孔，最後甚至得緊急切除部分腸道、裝設人工肛門，一度命危入住加護病房。

網紅蘇拉薩（Surasak Ketsen）表示，母親送醫時血壓已飆破180，還伴隨呼吸急促與呼吸困難等症狀，醫護人員當場緊急插管治療。經過X光檢查後，醫師發現她的胃部已經穿孔，立刻安排在當晚7點進行緊急手術。歷經超過2個小時搶救後，醫師終於在晚間9點20分向家屬說明病況，元凶竟是母親誤吞下肚的2顆「山陀兒」果核。

「山陀兒」台灣人較為陌生，對這款水果有印象是來自颱風命名，過去又被稱作仙都果或棉花果。外觀呈黃色扁圓球狀、外皮帶有微毛，裡頭則是酸甜的白色果肉。食用方式與果肉口感都與山竹極為相似，在台灣中南部不算少見，甚至台中東協廣場偶爾也會販售。

果核吞下去沒事？網紅媽劇烈腹痛胃穿孔　出現敗血症「急裝人工肛門救命」

▲元凶竟是母親誤吞下肚的2顆「山陀兒」果核。（翻攝畫面）

然而，更嚴重的情況還不只如此。醫師在手術過程中發現，果核不僅刺穿胃部，還導致腸道撕裂破損，最後不得不切除約一個手腕長度的腸子，同時替她裝設人工肛門。此外，母親還出現敗血症，目前仍在加護病房持續接受治療，醫師也無法確定後續療程還需多久。

這起事件曝光後，也讓許多網友震驚不已。蘇拉薩強調，許多人可能以為水果果核吞下去後會自然排出，但實際上人體根本無法消化，尤其高齡者腸胃功能較差，風險更高。他因此特別發文提醒大家，無論年齡大小，都不應該吞食山陀兒果核，以免釀成無法挽回的後果。

在照顧母親期間，他也向醫院醫護團隊表達感謝，坦言自己已請長假留在醫院陪伴母親，即使需要長時間住院，也會一直守在身邊直到康復為止。字句間流露出對母親的擔憂與不捨，也讓不少網友看了相當鼻酸。


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