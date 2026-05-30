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6台灣男女詐騙「遭柬埔寨法院羈押」！　最慘恐關10年

▲▼台灣詐嫌柬埔寨落網！5男1女共6人收押 最慘恐關10年。（圖／翻攝自柬中時報）

▲6名台灣籍嫌犯因涉網路詐騙在金邊被逮捕。（圖／翻攝自柬中時報，下同）

記者王佩翊／綜合報導

柬埔寨警方26日突襲金邊一處網路詐騙據點，並當場逮捕1女5男共6名台灣人。根據最新消息，金邊初級法院已對6名涉嫌跨境網路詐騙的台灣籍嫌犯下達羈押令，並以「有組織實施電信詐騙罪」正式提起公訴，6人最重將面臨10年有期徒刑。

根據《柬中日報》報導，調查指出，這6人所屬的犯罪集團以金邊為據點，透過架設假冒購物網站及偽造線上商店的方式進行詐騙，鎖定台灣與中國大陸民眾為主要下手對象。

▲▼台灣詐嫌柬埔寨落網！5男1女共6人收押 最慘恐關10年。（圖／翻攝自柬中時報）

柬埔寨警方5月26日突襲金邊市一處住宅，當場逮捕這6名台灣籍嫌犯，並扣押4支手機、1台電腦、9台顯示器及4台電腦主機等相關設備。案發後，調查法官狄速提巴利5月30日正式簽發羈押令，啟動司法程序。

遭到羈押的6名嫌犯分別為22歲男子Lin Zi-Hao、28歲男子Lu Shao-Hsuan、22歲男子Tseng Wen-Chun、35歲男子Chang Wei-En、28歲男子Liu Jia-Sheng以及21歲女子Chen Mei-Ju。

▲▼台灣詐嫌柬埔寨落網！5男1女共6人收押 最慘恐關10年。（圖／翻攝自柬中時報）

唯一一名女性嫌犯Chen Mei-Ju已被移送百梳第二監獄（女子監獄）羈押，其餘5名男性嫌犯則一併關押於百梳第一監獄，全案等待法院進一步審理。

依據柬埔寨《反電信網絡詐騙法》，一般網路詐騙罪可處2至5年有期徒刑；若屬有組織犯罪、涉及多名受害者或情節重大者，刑期最重可加重至10年。由於本案6名嫌犯均以《有組織實施電信詐騙罪》起訴，若最終罪名成立，恐面臨較重的法律制裁。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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