日航客機爆胎轉降成田！　羽田機場D跑道「金屬板驚險裸露」

▲日本航空一架客機在起飛後發現輪胎故障，事後經調查，起飛跑道地面竟出現嚴重損壞。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本東京羽田機場驚傳重大跑道安全事故，日本航空（JAL）一架客機29日從羽田機場起飛時突然發生輪胎異常，隨後緊急轉降至成田機場。日本國土交通省事後對羽田機場進行緊急檢查時，竟發現羽田的D跑道路面一部分剝落，導致埋設在跑道內部的金屬板變形，突出地面數公分。

根據日本國土交通省最新報告指出，載著226人的日航645號班機5月29日從羽田起飛準備飛往鹿兒島，然而在加速滑行過程中，機組人員卻發現輪胎出現故障。由於羽田機場當下狀況混亂，該班機隨即決定變更目的地，緊急轉降至成田機場。

當飛機降落後，確認客機的輪胎完全爆胎，所幸機上226名乘客與機組員均安，未釀成更慘重傷亡。

事件發生後，國土交通省派員前往羽田機場D跑道回收可能散落的輪胎碎片時，意外在靠近跑道中心線的位置，發現了一處寬50公分、深15公分的巨大路面翹起與破損。

調查指出，發生破損的地點非常特殊，正好位於羽田機場「海上填海造陸區」與「棧橋結構區」的鋼構接縫處。為了吸收震動，該接縫處原本是以「橡膠包裹金屬板」的複合結構進行覆蓋。但現場的橡膠防護層如今已經整片被掀開，內部變形的金屬板更是直接往上突起數公分。

值得注意的是，29日上午國土交通省東京機場事務所員工在該跑道進行定期檢查時，並未發現任何問題，未來將進一步調查跑道損壞與飛機爆胎的關聯性。