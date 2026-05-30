21歲櫻花妹坐副駕「頭伸出窗外」！　下秒撞上涵洞牆壁慘死

記者王佩翊／綜合報導

日本岐阜縣一名女子乘坐朋友所駕駛的車輛時將頭伸出窗外，然而當車開進一處涵洞時，她的頭部就這樣撞上涵洞牆壁，當場陷入昏迷，送醫搶救後仍不治身亡。警方到場後發現駕駛車輛的友人酒精濃度超標，當場被依酒駕罪嫌逮捕。

根據《CBC電視台》報導，21歲的松原心愛5月28日上午8時30分左右被人發現倒臥在笠松町奈良町一處停車場，送醫後證實頭部受到嚴重撞擊，儘管緊急送醫救治，她仍在9小時後傷重不治，留下年幼的兒子天人永隔。

根據警方調查，死者松原心愛當時與兒子一同搭乘朋友南野乃駕駛的車輛外出，途中坐在副駕駛座的松原心愛將頭部伸出車窗外。當車輛行經名古屋鐵路笠松站附近一處鐵路高架橋涵洞時，松原心愛的頭部就這樣直接撞上了高架橋側牆，當場陷入昏迷。

南野乃隨即停車查看朋友情況，而附近目擊民眾也立刻協助報警，救護人員趕抵現場後將其送往醫院搶救，然而松原心愛傷勢嚴重，經過9個小時的搶救後，仍於當晚不治身亡。

事故發生時，松原心愛年幼的兒子就坐在車輛後座，所幸並未因這場意外而受到任何傷害。

警方到場後，對駕駛南野乃進行酒測，結果顯示其血液酒精濃度超標。南野乃坦承開車前「的確有喝酒」，警方隨即以酒後駕駛為由將其逮捕。目前警方已掌握南野乃的供詞，除酒駕罪嫌外，也正進一步朝危險駕駛致死的方向深入調查此案。