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李在明投票「走出圈票處」遭質疑！在野黨喊違規、選委會認定有效

▲▼南韓總統李在明、金惠景夫婦29日前往首爾市鐘路區進行地方選舉事前投票。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明、金惠景夫婦29日前往首爾市鐘路區進行地方選舉事前投票。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明昨（29）日出席6月3日地方選舉事前投票時，疑似在投票過程中將尚未完成圈選的選票帶出圈票處，還當場詢問選務人員，「只圈一半是否會無效」，引發在野陣營批評違反選務規定，要求認定選票無效。不過，南韓中央選舉管理委員會表示，相關行為並無違規，選票仍屬有效。

根據韓媒《韓國日報》，李在明與妻子金惠景29日中午12時20分，前往位於首爾市鐘路區的三清洞居民中心進行事前投票。兩人完成身分確認後，領取選票進入圈票處投票，然而李在明在圈選過程中，手持尚未完成圈選的選票、短暫走出圈票區，並向選務人員詢問，「如果只蓋到一半會不會無效？」

對此，選務人員則是回應「不會成為無效票」，隨後，李在明返回圈票處完成投票程序，並與夫人一同將選票投入票匭。

▲▼南韓總統李在明、金惠景夫婦29日前往首爾市鐘路區進行地方選舉事前投票。（圖／達志影像）

對此，最大在野黨國民力量認為，依據南韓《公職選舉法》第167條，選民不得向他人公開選票內容，主張李在明此舉已違反規定，要求應認定為無效票。黨內人士甚至透過社群平台批評，認為此舉已構成「公開選票」疑慮。

不過，南韓中央選舉管理委員會隨後說明，根據現場選務人員回報，李在明雖短暫持有選票離開圈票處，但並未向他人展示已圈選內容，選務人員也未實際看見選票上的記號，因此不構成「選票公開」，最終認定該票為有效票，未違反選舉相關規定。

報導指出，李在明此次投票內容涵蓋其現居地所屬選區，包括仁川市長、仁川桂陽乙選區國會議員補選、教育監、區廳長以及市與區議員等多項選舉。由於李在明戶籍仍設於仁川住處，亦依法在該選區行使投票權。

根據《韓聯社》最新消息，6月3日地方選舉事前投票已於稍早的今（30）日下午6時（台灣時間下午5時）結束，其事前投票率來到23.51%，等於是在南韓境內擁有投票權的4464萬9908人中，已有1049萬8411人完成事前投票，投票率創下地方選舉的最高紀錄。

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