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韓女日本街頭「狂毆櫻花妹」！她伸手反擊扯下衣服　暴力女險走光

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▲2名女子在日本街頭大打出手，同行男子非但不阻止，甚至不讓其他路人靠近。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／綜合報導

一段2名外型姣好的女子在日本街頭互毆纏鬥的影片近日在日、韓兩國社群平台上迅速擴散，累計觀看次數已突破1000萬次。畫面中，疑似南韓籍的女子與另一名疑似日籍女子在地板上扭打成一團，其中一人出手格外兇狠，多次重擊對方頭部，甚至騎壓在其身上狂揍；更詭異的是，現場圍觀路人數度嘗試介入，卻接連遭到一名疑似同行的韓籍男子強行擋下。

韓女騎壓狂打逾1分鐘

根據影片畫面，身穿白色上衣、打扮較清涼的疑似韓籍女子，率先對另一名女子展開攻勢，以拳頭連續重擊對方頭部，過程中甚至一度將對方完全壓制在地，持續以拳猛攻。疑似日籍的女子在掙扎過程中一邊嘶吼叫罵，一邊死命抓扯對方衣物，情急之下一度扯得韓籍女子險些失去遮蔽，差點使其走光。整段衝突持續超過1分鐘，始終未停歇。

男伴日語嗆聲殺了你嚇退旁觀者

衝突期間，有多名路人想要上前協助並勸阻，沒想到另一名疑似與韓籍女子同夥的韓籍男子卻不斷阻止其他人靠近，全程充當「人牆」阻擋。他不僅對上前勸阻的民眾比出中指，還擺出拳擊姿勢想要嚇阻他人。影片中更可以聽到他用日語威脅稱，「殺了你喔。」在他的持續施壓下，多名路人只能退後觀望，遲遲無法介入。

路人看不下去飛踹男伴隨即反擊

眼見局勢持續惡化，終於有一名路人忍無可忍，趁其不備飛起一腳踹向韓籍男子。然而落點似乎未能踢中要害，韓籍男子立刻轉身反擊，不僅展開回擊，還露出冷笑並比出挑釁手勢，毫無退縮之意。

女方一拳中臉倒地現場瞬間瓦解

就在韓籍男子將注意力轉移至與路人對峙之際，另一名旁觀者抓準空隙突然衝上，對韓籍女子正面揮出一拳，直中其口鼻部位。女子當場應聲倒地，雙手捂臉，表情相當痛苦。韓籍男子見狀立即轉而上前查看，混亂之中，其他民眾也趁機將疑似日籍女子拉離現場，衝突至此才宣告終止。

日韓網友兩面交鋒各說各話

影片曝光後，迅速在日、韓兩國網路上引發大規模討論。日本網友留言多帶批判情緒，留下諸如「韓國人真野蠻」、「真是糟糕的民族」等評論，部分人表達對暴力行為的譴責。

南韓方面也有不少網友羞愧表示，「別在國外這樣丟臉」、「無論如何暴力都是不對的」；但也聲音質疑當事人的國籍認定，認為不能僅憑外貌就輕易下結論。目前日、韓主流媒體均尚未就此事進行正式報導，事件完整始末仍待進一步查證。

 
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