駐韓美軍司令稱南韓是「扼住中國咽喉的匕首」　引爆青瓦台怒抗議

▲駐韓美軍司令布倫森。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

駐韓美軍司令布倫森以中國視角形容「南韓像是插在亞洲中心的匕首、日本則是阻擋中國向南海擴張的防護牆」，引發南韓與中國強烈反彈。南韓政府透過外交與安全管道向美方表達遺憾與憂慮；中國駐韓大使館更批評「明顯越界」。布倫森強調，此次發言並非敵視中國，而是為了向學生解釋印太地區的作戰環境與戰略視角。

根據《韓聯社》報導，布倫森（Xavier Brunson）於當地時間22日登上美國陸軍戰爭學院（USAWC）主辦的Podcast節目時表示，若從中國東部沿海向外看，「映入眼簾的是位在亞洲中心的一把匕首——韓國，以及在中國試圖將影響力延伸至南海之外時，如同盾牌與防護牆般存在的日本。」

此番發言被外界解讀為，從美國戰略角度凸顯南韓在牽制中國上的地緣政治價值，但也引發外界質疑，認為其過度強調美方立場，忽略韓中關係以及南韓作為主權國家的自主戰略判斷。

南韓青瓦台今（30）日證實，國家安保室長魏聖洛、外交部與國防部已透過各級外交與安全渠道，向美方傳達相關立場。青瓦台雖未透露具體協商內容，但表示已掌握布倫森近期一系列公開發言，且韓美雙方正就相關議題持續溝通，南韓向美方表達遺憾、憂慮，並要求未來發言保持克制。

▲▼針對布倫森「南韓匕首說」言論，引發南韓當地民眾不滿，前往美國駐韓大使館前抗議，要求布倫森滾出韓國、撤離美軍。（圖／達志影像）

中國駐韓大使館也透過韓媒發表立場，批評布倫森將南韓與駐韓美軍描述為針對中國所設立的「前進基地」，直指其言論「顯然已經越界」。南韓執政黨共同民主黨則指出，布倫森任意定調南韓戰略定位，不僅侵害南韓國民主權，也可能加劇外交緊張局勢，強調南韓的外交與安全戰略應由韓國人民自行決定。

面對外界質疑，布倫森30日在新加坡舉行的第23屆亞洲防務峰會「香格里拉對話」上首度公開解釋。他表示，當時是在向戰爭學院學生說明如何轉換視角理解區域局勢，「除了自己的觀點，也必須理解並尊重其他國家的觀點」。

布倫森指出，若改變地圖觀看方向，便能理解區域其他國家如何看待韓半島（朝鮮半島）及駐韓美軍的存在。他強調，美軍必須維持足夠戰力，同時也要理解其他國家確實存在不同認知。

他進一步援引19世紀末普魯士軍官雅各布．梅克爾（Jakob Meckel）提出的「韓半島（朝鮮半島）是瞄準日本心臟的匕首」之理論，說明東北亞戰略意義會隨觀察者立場不同而改變。

布倫森最後強調，先前發言並非出於敵視中國的意圖，反而希望外界跳脫「敵我二分法」思維。