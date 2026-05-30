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科學證實！　全球研究驚爆「男人真的長得比較醜」

科學證實！全球研究驚爆「男人真的長得比較醜」　女人連看同性都覺得正

▲權威期刊最新研究指出，兩性間存在明顯的「顏值鴻溝」，跨國數據顯示，女性面孔的平均吸引力評分超越了60%的男性。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

自古以來，女性總是被稱為「美麗的性別（the fairer sex）」，而現在這個說法終於被科學界「官方認證」了！一項來自德國馬克斯·普朗克經驗美學研究所（Max Planck Institute）的最新研究投下震撼彈，證實了兩性之間確實存在著無法跨越的「顏值鴻溝」，那就是不分國界、不分文化，男人在視覺上就是長得比女人還要醜。

這項研究陣仗驚人，研究團隊蒐集了全球76個國家、52項研究，打造出地表最龐大的「臉部吸引力資料庫」。在分析了3萬名受試者對1.7萬張面孔、總計超過150萬次的評分後，科學家得出了一個讓全世界男性集體崩潰的結論：不論怎麼評比，女性面孔的平均吸引力分數，直接輾壓了超過6成的男性。

最讓科學家跌破眼鏡的評分內幕

根據《每日星報》報導，瓦西里維茨基博士坦言，這項橫跨多元文化、數據極度穩固的研究中，最讓人驚訝的發現並非男人愛看美女，而是女性受試者的態度。數據顯示，女性受試者給予其他女性的長相評分是全場最高的；相反地，她們給男性的評分卻是全場墊底。

這種「連女人也覺得女人更正」的傾向，甚至不受性傾向左右，無論是異性戀、同性戀、雙性戀還是女同性戀的受試者，大家都一致認為女性面孔更具吸引力。而這場外貌評比唯一會出現平手的時刻，只有在受試者「幫自己的長相評分」時，兩性的差距才會消失。

這項發現也重新點燃了生物學界自達爾文時期以來的百年爭論。演化論之父達爾文曾指出，雄性動物往往擁有華麗的鬃毛或斑斕羽毛，是為了在性選擇中爭取繁衍機會；但他認為人類恰恰相反，女性的外表往往更具吸引力，男性主要是依靠財富、權力或彼此競爭來吸引異性。百萬數據的分析結果，似乎為這個演化論觀點提供了現代科學的佐證。

為什麼男人的臉比較不討喜？想平反外貌劣勢只能等「這年紀」

究竟是什麼造成了男女面孔吸引力的落差？研究團隊指出，部分原因與兩性的面部骨骼結構有關。平均而言，男性的臉型多為方形、有稜有角，而女性的臉型則較為圓潤。

評分結果暗示，無論男性或女性，人類大腦似乎天生就認為「圓潤的臉型」更具吸引力，科學家推測，這或許是因為圓臉與嬰兒的面部特徵相似，容易引發本能的好感。

不過，男生們也毋需過度氣餒，因為這條殘酷的顏值鴻溝並非永恆不變。研究發現，女性面孔的優勢從18歲開始會隨著年紀增長而穩定遞減，並在人類邁入80歲大關時完全消失。

對此瓦西里維茨基博士解釋，隨著年齡增長，男女的面部結構差異會逐漸縮小、變得越來越相似，這也正是為什麼這條性別美醜差距，最終會在八旬老翁與老婦的臉上徹底消融。


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