倒賺1萬韓元！韓星巴克爆「9萬買10萬退」套利潮　緊急停售儲值卡

▲韓國星巴克屢次透過行銷活動嘲諷歷史悲劇罹難者，引爆民眾怒火。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

韓國星巴克因近期「無條件退還儲值金」政策引發市場套利疑慮，消費者透過折扣購入禮品卡後再申請原價退款，以價差套利的行為倒賺1萬韓元，引爆外界對於鑽漏洞的討論，連帶迫使業者緊急喊停儲值卡與禮品卡銷售，避免制度遭到濫用。

根據韓媒《YTN News》，韓國星巴克先前在5.18光州民主化運動46周年之際針對保溫鋼杯推出「坦克日」促銷活動，引發廣大消費者的質疑與抵制，對此經營星巴克的新世界集團數度致歉後，宣布從6月1日起，開放消費者可在特定期間內「無條件退還」星巴克儲值金，包含APP電子儲值金與實體星巴克卡。

該措施原本是回應外界對退費限制過嚴的批評。依照南韓公平交易委員會原本的規範，儲值金必須使用達60%以上才能申請退款，如此消費者只能拿到40%的款項。

不過，政策一出後卻迅速衍生漏洞。報導指出，有消費者在中古交易電商平台，以折扣價格購入星巴克禮品卡或儲值卡後，再到星巴克門市以卡片面額申請全額退款，形成「低價買入、高價退現」的套利模式。

例如，面額10萬韓元（約新台幣2084元）的禮品卡，若消費者以9萬韓元在店商平台購入，前往門市申請全額退款後，即可倒賺1萬韓元（約新台幣208元）。

對此，南韓多個電商平台已陸續停售1萬至10萬韓元不等的星巴克禮品卡與電子卡券，防堵套利空間擴大。與此同時，韓國星巴克也宣布從本月28日起至6月14日，暫停無記名實體儲值卡銷售，電子禮品卡與各面額卡券同樣受到限制，僅部分平台仍採分級管制。

韓國星巴克表示，此次調整是為防止儲值卡與電子卡被用於非正常現金化用途，避免制度遭到濫用。業者同時強調，後續將持續檢討退款制度與顧客回饋機制，尋求在消費者權益與市場秩序之間取得平衡。