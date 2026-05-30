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快訊／伊朗飛彈襲科威特基地　美軍「2架MQ-9死神無人機」遭炸毀

▲▼ 美軍MQ-9「死神」無人機（MQ-9 Reaper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍MQ-9「死神」無人機（MQ-9 Reaper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

過去24小時內，一枚伊朗彈道飛彈攻擊了一處科威特空軍基地，雖然飛彈遭防空系統攔截，但掉落的殘骸仍擊中阿里薩利姆空軍基地（Ali Al Salem air base），造成數名美國人受輕傷，並導致兩架造價高昂的「MQ-9死神」（MQ-9 Reaper）打擊無人機嚴重損毀。

殘骸擊中空軍基地釀5傷　造價9億無人機報廢

根據《彭博社》報導，一名要求匿名的知情人士指出，科威特防空系統成功攔截了伊朗發射的「法塔赫-110型」（Fateh-110）飛彈，但殘骸卻直墜阿里薩利姆空軍基地。這起事件導致約5人受到輕傷，其中包含外包商與現役軍人。

此外，基地內的軍事設備也遭受波及，一架造價高達約3000萬美元（約台幣9.6億元）的MQ-9死神無人機被徹底摧毀，至少還有另一架受到重創。針對此事件，美國中央司令部（US Central Command）並未立即做出回應。

川普戰情室開會2小時　停火協議仍未定案

這次空襲發生之際，美國正考慮延長自4月以來實施的脆弱停火協議，儘管在這段期間雙方仍有發動零星攻擊。川普週五在社群媒體上發文表示，他已經準備好對一項初步協議做出「最終決定」。

然而，一名要求匿名的白宮官員透露，29日在戰情室舉行了大約2個小時的會議後，總統並沒有宣布任何最新消息。

美軍高價彈藥消耗劇烈　伊朗已射逾1850枚飛彈

這場衝突已經大量消耗了美國的高價值彈藥庫存，包含JASSM-ER（增程型聯合空對地距外飛彈）和戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missiles），以及薩德（THAAD）、愛國者三型（Patriot PAC-3）與標準三型二批次（SM-3 Block IIA）在內的各型防空飛彈。

根據美國國防部針對這場名為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的伊朗戰役所發布的最新傷亡報告指出，目前已有14名美國人不幸喪生、409人受傷。

戰略與國際研究中心（CSIS）的資料顯示，法塔赫-110是一款短程彈道飛彈，可攜帶500公斤重的彈頭。自2月28日開戰以來，德黑蘭當局已經向該地區的各個目標發射了超過1850枚彈道飛彈。

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