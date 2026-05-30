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美雲霄飛車故障「8學生垂直卡10層樓高」！　受困4小時才獲救

▲▼美雲霄飛車故障「8學生垂直卡10層樓高」！　受困4小時才獲救。（圖／翻攝自X）

▲8名遊客受困雲霄飛車。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／綜合報導

美國德州加爾維斯頓（Galveston）「歡樂碼頭」（Pleasure Pier）遊樂園29日驚傳意外，招牌設施「鐵鯊」雲霄飛車在垂直爬升接近最高點時突然傳出異響並停止運作，8名遊客就這樣呈仰躺姿勢，受困於100英尺（約30公尺）高，直到4個多小時後才被救下。

綜合美媒報導，事發當下列車在軌道上緩緩上升，然而在即將俯衝之前，卻突然卡死在垂直軌道上，現場發出一聲巨響，車廂隨即動彈不得。園方人員第一時間嘗試重新啟動系統，試圖讓列車自行恢復運作，然而設施完全沒有反應，管理單位隨後宣布暫停該設施並緊急通報消防部門。

當時遊樂設施上有8名來自休士頓的學生，8人就這樣以仰躺的姿勢懸掛在約100英尺（約30公尺）的高空，相當於10層樓的高度，並被迫在半空中等待救援超過4個小時。

由於受困位置極高且列車方向與地面呈垂直狀態，消防人員研判一般救援方式難以奏效，最終動用大型雲梯車升至高空展開救援。為確保每名乘客的安全，救援人員要求所有人在移動前都必須先穿戴好安全裝備，再逐步移至雲梯平台，分批緩緩降回地面，整個救援過程耗費數小時才順利完成。

所幸8名學生全數獲救，均無大礙。事故發生後，相關主管機關已介入展開調查，釐清究竟是哪個環節出現問題導致設施驟停，「鐵鯊」雲霄飛車在完成全面檢修並通過安全審查之前，將持續暫停對外開放。

 
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