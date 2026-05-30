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赫格塞斯：美中關係多年來最好　對台軍售由川普決定

記者張方瑀／綜合報導

新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）30日隆重登場，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）發表25分鐘演說，會中特別讚揚總統川普捍衛「美國國家利益」的領導力，並首度拋出美方對中的方針在於「手持大棒，輕聲細語」，強調美國不會以不必要的對抗來回應中國軍事活動帶來的挑戰。

雖然演說全程25分鐘皆未提及美中關係中最具爭議的台灣議題，但在隨後的問答環節中，赫格塞斯面對極具關鍵的「對台軍售延宕」提問時，罕見強烈且清晰地表達了白宮意志。他強調，任何關於未來對台軍售的決定，都將取決於川普以及雙方關係的性質。

軍售與演習庫存無關　赫格塞斯：任何決定取決於川普本人

美國海軍代理部長曾於5月22日表示，為了保留「史詩怒火」（Epic Fury）演習的庫存，價值140億美元的對台軍售已經暫停，引發英國媒體代表在問答環節上質疑此舉是否與美方過去承諾「加速為夥伴提供軍售」的方針並行不悖。

對此，赫格塞斯在回應時明確表示，「關於對台軍售，我會把這兩件事完全切割來看。」他指出，美方對自身的武器庫存非常有信心，不論是庫存的使用方式，還是看其在歷史性時刻的「史詩怒火」演習中的表現。

赫格塞斯強調，美國不論在區域或全球的武器彈藥庫存都極為充裕，整體仍處於非常強大的戰略地位，並反駁市場上動機不單純的錯誤報導。

赫格塞斯更進一步直言，任何關於未來對台軍售的決定都將取決於川普本人，這正是雙方關係的本質，「可以肯定的是，作為曾親身參與北京川習會的人，我可以說，我們在這方面的立場沒有任何改變。」但他並未具體說明對台軍售案是否將獲得批准。

▲▼美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

談美中關係「多年來最好」　避免不必要對抗

《南華早報》指出，儘管赫格塞斯演說對中國態度強硬，但整體對抗色彩較去年明顯降低。

談到兩周前在北京舉行的川習會時，赫格塞斯表示，川普與中國國家主席習近平進行了坦率且真正具有歷史意義的會談，並強調在川普執政下，美中關係比多年來任何時候都更好，川普與習近平都認識到建立一種基於公平與互惠、具有穩定性的建設性關係的重要性。

談及中國軍事動向，赫格塞斯指出，外界對中國歷史性的軍事擴張，以及在太平洋及其他地區持續擴大軍事活動感到合理警惕。

不過他強調，美國所追求的是一種持久的力量平衡。在這樣的平衡下，任何國家，包括中國，都無法強加霸權，但他也重申，美國不會以不必要的對抗來回應中國軍事活動帶來的挑戰。

確立門羅主義　第一島鏈「拒止威懾」為核心

赫格塞斯表示，美國正在「重新確立門羅主義」，將優先發展致命戰力、戰略紀律以及務實合作，而非空洞言辭與作秀式炫耀。談到印太戰略時，他明確指出，美國在太平洋地區的戰略核心是「第一島鏈的拒止威懾」，美國將在西太平洋建立並維持強大的拒止防禦能力，使戰爭成為不理性的選項。

他表示，「我們的軍事部署將具備韌性、分散配置，並經過最佳化設計，以阻止透過軍事力量迅速且決定性地取得成果。」美方也會與盟友及夥伴分享資訊，並賦予他們為共同防禦作出貢獻的能力。

搭便車的日子結束了　痛批2%國防預算不夠

除了對中與對台政策，赫格塞斯在演說與問答中也極力貫徹「美國優先」的務實與現實主義，強烈要求美國盟友分擔責任。他直言，長期以來美國對太平洋安全承擔「不成比例」的責任，對美國納稅人來說是一筆糟糕的交易。

現場有媒體提問，紐西蘭近期提出計畫將國防預算從GDP的1%提高到2%，是否仍被美國視為「搭便車」？赫格塞斯在問答中直白不諱地回應，「如果說實話，2%是不夠的。所以2%基本上就是搭便車。」

他更向現場盟友發出警告，「那些認為自己仍能繼續搭美國納稅人便車的人，現在聽清楚了，那些日子已經結束。拒絕挺身而出、拒絕為共同防禦承擔自身責任的盟友，將面臨我們合作方式的明確改變。」

赫格塞斯也點名日本、菲律賓、澳洲、新加坡、印尼、馬來西亞及南韓等區域夥伴，稱讚各國近年持續強化國防能力、增加軍事投資。他特別肯定日本加速國防轉型、菲律賓提高軍費，以及南韓將國防支出提升至GDP的3.5%。他直言，這個地區現在「需要少一點香格里拉對話，多一點潛艦和軍艦」。

最後，赫格塞斯強調，川普政府的「美國優先」（America First）政策並不等同於孤立主義，而是意味著以現實主義方式參與國際事務，並以清晰的眼光捍衛最重要的國家利益。

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