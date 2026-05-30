白宮終於公布川普健檢結果！　醫曝「手背瘀青」真實原因

▲白宮終於公開川普的健檢報告。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普的健康狀況再度引發外界關注。白宮29日深夜終於公布川普的最新健檢報告，內容指這位即將年滿80歲的總統，除了小腿輕度水腫、雙手瘀青外，整體心臟、肺部及神經功能均屬正常，「完全具備履行三軍統帥與國家元首一切職責的能力」。事實上，白宮原本承諾將於「接下來幾天」提供體檢摘要，當時卻遲遲未能兌現，令外界對其健康透明度產生質疑。

白宮延遲公布引發猜疑

根據《路透社》報導，川普26日前往位於華盛頓近郊的沃爾特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受例行體檢，結束後隨即在社群媒體上自豪表示「一切都完美過關」。

白宮當時雖承諾後續會釋出摘要，卻未進一步提供任何細節，也未確認主治醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）是否有意公開完整報告，直至29日才正式對外發布這份備忘錄，中間的空窗期令不少媒體與外界人士對其健康狀況多所揣測。

13個月內3度體檢頻率異於常規

這次是川普在過去13個月內的第3次訪問沃爾特里德國家軍事醫療中心，頻率明顯高於歷任美國總統通常每年一次的慣例。川普本人在Truth Social上將此次稱為「半年度體檢」，但外界普遍關注這種較為密集的就診安排背後是否另有隱情。

此外，川普今年也已兩度前往佛羅里達州看診牙科，白宮對此僅表示屬於例行程序，未提供進一步說明。

腿腫手瘀青記錄在案但醫師稱無礙

備忘錄中明確記載，川普雙腿仍有「輕度水腫，但相較去年已有改善」。去年曾有照片流出顯示其腳踝明顯腫脹，白宮隨後證實川普被診斷出患有慢性靜脈功能不全（chronic venous insufficiency），這是老年患者中相對普遍的病症。

至於雙手持續出現的瘀青，報告則形容屬於「常見」且「良性」現象，原因與他「頻繁握手」，加上為預防心血管疾病而長期服用低劑量阿斯匹靈有關，兩者交互影響導致軟組織輕微受損。

脖子皮膚治療與精神狀態評估

備忘錄對於今年3月川普頸部出現皮疹一事著墨有限，僅由巴巴貝拉醫師歸因為「預防性皮膚治療」所致，卻未說明當初為何需要進行該項治療。此外，報告也未提及川普是否再度接受核磁共振（MRI）掃描，去年10月他曾做過一次。在神經與心理評估方面，備忘錄指出川普接受了「全面神經學檢查，顯示精神狀態正常」，並完成了憂鬱症與焦慮症的篩檢。

醫師開出減重增加運動處方

備忘錄最後附上了醫師的預防保健建議，包括調整飲食習慣、繼續服用低劑量阿斯匹靈、增加日常體能活動，以及「持續減重」。根據報告所載，川普目前身高190公分、體重108公斤。