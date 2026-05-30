川普掛名「甘迺迪中心」閉館整修　法官打臉：14天內移除川普姓名

▲位於美國華府的甘迺迪表演藝術中心。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普推動將甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center）冠上自己名字，並規劃今年夏天起關閉兩年進行大規模整修。不過，聯邦法院於當地時間29日裁定此舉違法，下令14天以內移除所有「川普－甘迺迪中心」標示，且暫停執行關閉整修計畫。法官指出，該機構名稱是否更改只能由國會立法決定，董事會無權片面更。

根據《國會山莊報》、《衛報》，美國聯邦地區法院法官庫柏（Christopher Cooper）支持俄亥俄州民主黨聯邦眾議員畢提（Joyce Beatty）提出的訴訟。畢提身兼甘迺迪中心董事會當然成員，她質疑川普政府主導的改名與關閉決策已超越法定權限。

庫柏在長達94頁的意見書中指出，「甘迺迪中心的設立法規寫得非常清楚，該中心必須以甘迺迪總統命名，董事會不能單方面賦予其他正式名稱或紀念意義。國會賦予甘迺迪中心這個名字，也只有國會能夠改變它。」

法院因此要求川普政府在14天以內拆除所有印有川普名字的實體標示，並刪除官方文件中有關「川普－甘迺迪中心」（Trump Kennedy Center）的相關表述。庫柏更直言，董事會「超越法定界限」，無權自行將中心改名為川普。

除了改名爭議外，法院也暫時阻止甘迺迪中心依照董事會今年3月表決結果，從今年夏天起關閉兩年進行翻修。庫柏批評董事會在批准關閉計畫時，僅依據片面資訊作出決策，未充分評估對演出節目、紀念功能及法定責任可能造成的影響，形容該決定「考慮不周且似乎早已預設結論」。

不過，法院並未完全否定整修計畫。庫柏表示，必要的維護與修繕工作仍可持續進行，若董事會未來依照正當程序重新審議，仍有可能合法推動暫時關閉。

川普隨後在自家社群平台Truth Social發文反擊，表示將與國會合作，推動把甘迺迪中心的所有權與管理責任移交給國會決定。他聲稱，若無法按照自己的構想全面重振該機構，無論是硬體、財務還是藝術層面，他對繼續參與計畫沒有興趣。

這場爭議可追溯至川普去年重返白宮後展開的一連串文化機構改革。川普今年2月自任甘迺迪中心董事會主席，並撤換原有董事，改由自己屬意的人選接掌。其後董事會於去年12月通過冠名提案，引發外界強烈反彈。

多名藝文人士與表演團體隨後取消演出以示抗議，包括百老匯知名音樂劇《漢密爾頓》（Hamilton）。已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）的姪孫喬．甘迺迪三世（Joe Kennedy III）當時也公開質疑改名合法性，強調甘迺迪中心是國會立法設立的總統紀念設施，「正如沒有人能隨意替林肯紀念堂改名一樣」。