習近平確定出訪北韓？平壤金日成廣場突大動作「迎賓規格曝光」

▲2024年6月，北韓在平壤金日成廣場舉行盛大歡迎儀式，普丁與金正恩握手問候。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近期在平壤金日成廣場與平壤順安國際機場展開密集整備工程，引發外界關注是否正為中國國家主席習近平來訪做準備。美媒分析衛星影像與新加坡外交部長維文出訪平壤期間拍攝畫面指出，上述設施配置與過往接待俄羅斯總統普丁的規格相似，顯示平壤當局正可能準備迎接高規格國是訪問。

美國北韓專門媒體《NK News》於當地時間29日指出，平壤金日成廣場近期出現類似過去外國領導人迎接儀式所使用的臨時建築結構，包含正在重新搭建普丁訪問時所設置的「臨時亭台」。影像顯示，該區域周邊設有圍籬與移動式起重機，與過去大型國事活動前的準備模式一致。

報導指出，該工程位置與2024年6月普丁訪問及上月白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）訪問時舉行迎賓儀式的地點相同。

此外，新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）本月26日在平壤當地拍攝的影像顯示，金日成廣場前方已設置施工圍欄與臨時設施，顯示準備作業正在如火如荼進行中。不過，從24日的衛星影像可以發現，當時該結構物尚未出現，顯示相關工程可能是在近期才開始加速推進。

同時，平壤順安國際機場也出現明顯調整，衛星影像顯示已預留多個大型客機停放空間，並有多架高麗航空客機28日至29日移至不同停機區，與2024年普丁訪問前的機場調度模式相似，顯示可能正為外國高層專機抵達做準備。

報導提到，北韓近期亦持續擴建國賓接待設施，包括新建兩座大型飯店與一座新官邸，作為迎賓館區域的一部分，外界研判可容納數百名高層官員與隨行人員，進一步強化大規模國是訪問的接待能力。

據悉，《時代雜誌》曾於本月20日報導，習近平可能將在月底或是6月初訪問北韓，並與北韓最高領導人金正恩進行會談。雖然相關行程尚未獲得官方證實，不過《NK News》從衛星影像與當地畫面推測，若習近平確定出訪平壤，則整體迎賓規模可能接近普丁訪問等級，甚至需要一週以上準備時間。