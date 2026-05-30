跨國「自殺包裹」釀悲劇！加拿大怪男寄致命劇毒　最小死者僅16歲

▲加拿大男子勞向40個國家與地區寄送含有有毒化學物質的「自殺包裹」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

加拿大60歲男子肯尼斯•勞（Kenneth Law）涉及跨國販售協助輕生的「自殺包裹」，向全球超過40個國家與地區寄送有毒化學物質，並提供使用指南，導致多起死亡案件。近日，他在加拿大安大略省法院認罪，承認14項「協助或教唆自殺」罪名，並坦承與多國至少數十起死亡案件相關，引發死者家屬強烈悲憤。

根據《衛報》報導，勞於當地時間29日在安大略省紐馬克特（Newmarket）法院出庭，在檢方撤回14項謀殺罪後，他當庭承認14項「輔導或協助自殺」罪名。法庭文件指出，他已確認理解自身行為的嚴重性，並自願認罪。該案預計於今年9月進入量刑階段。

庭上內容顯示，勞被控向全球超過100人寄出含致命物質的包裹，涵蓋加拿大、英國、美國、義大利、澳洲及紐西蘭等多國。檢方指出，他實際寄送對象遍及40個國家與地區，其中多數集中在英國與美國。

更令人震驚的是，他所涉犯罪在加拿大安大略省已被確認與14名年齡介於16至36歲的死者相關，且承認在英國案件中，與高達79人的離奇死亡存在關聯性。調查顯示，英國國家犯罪署（National Crime Agency）發現共有286名英國民眾曾收過其寄送的包裹，其中112人死亡。

檢方指出，勞經營多個網站販售致命化學品，並向高風險族群提供「自殺套件」，甚至附上詳細使用說明。為了規避追查，他還刻意販售辣醬等普通商品掩護真實業務，營造食品批發商假象，實際卻持續寄送致命物質。

調查資料指出，他共寄出超過1209個包裹，並透過PayPal及Shopify帳戶獲利約29萬6981加幣（約新台幣641萬元）。包裹外觀雖然標示責任自負，但內容物被認定與多起死亡直接相關。

多起案件細節也在庭上曝光，包括有年輕男子服毒後痛苦嘔吐並向家人求救、29歲男子在撥打911求助時仍反覆表示「我快死了」，以及有死者在車內留下捐款給救援人員等案例，場面相當駭人。

案件曝光後，英國與加拿大多名家屬強烈譴責認罪協議過於寬鬆。一名失去18歲女兒的父親直言「這是一種恥辱」，痛批對方利用死亡牟利，呼籲政府關閉相關助長自殺的網站平台，避免悲劇再度發生。

另有家屬表示，案件延宕三年令人痛苦，形容每一年都在「沒有生日的日子中度過」。也有家屬呼籲應建立更完善的網路監管與預警機制，避免類似悲劇重演。

目前加拿大刑法規定，「教唆或協助自殺」最高可判處14年徒刑，專家預期法院將在9月量刑時作出嚴厲裁決。本案也被視為跨國網路販售致命物品與自殺誘導平台監管的重要警示案例。

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