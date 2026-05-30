公園淪毒品倉庫！韓警挖地發現「3600人份安毒」　跨國集團曝光

▲南韓警方在公園地底無意間屋出毒品安非他命。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓警方破獲一起跨境毒品走私案，在京畿道一處公園地底下查獲俗稱「冰毒」的安非他命108公克，推估約可供3600人同時吸食，逮捕從泰國走私入境的主嫌等共8名嫌犯。該集團長期以置物櫃與公園地底作為藏毒據點掩護交易，警方透過監視器比對埋伏追查，成功瓦解整個跨國運毒與販售網絡。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓忠清北道警察廳近日查獲這起毒品案件，起因是警方鎖定一個跨國運毒集團，並在京畿道某公園內進行搜索時，意外在土壤中挖出遭刻意掩埋的安非他命。警方指出，這批毒品重量達108公克，若以濫用計算，約可同時供3600人吸食，規模相當驚人。

此外，南韓警方也同步公開調查過程，指出該集團運作分工明確，由一名從泰國將毒品走私入境的A嫌主導，並在南韓境內由7名共犯負責接手分銷與藏匿。整起行動已確認該集團在過去約2個月內，持續進行跨境走私與流通。

警方調查發現，嫌犯為了規避查緝，刻意將毒品分散藏放在置物櫃與公園地底下等隱密處所，企圖降低遭追查風險。不過警方透過監視器畫面分析、行蹤比對以及長時間埋伏蒐證，逐步鎖定嫌犯身分並完成收網行動。

南韓警方28日也在官方YouTube頻道釋出相關偵辦影片，以「連這種地方都要藏？」為標題，呈現查緝過程。警方強調，將持續強化打擊毒品犯罪，致力打造「無毒、安全的社會環境」。