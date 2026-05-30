遊客注意！薔蜜下周「直撲沖繩」　日氣象廳預測：警報級大雨

▲薔蜜颱風最新預測路徑出爐。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

薔蜜颱風威力持續增強，預計6月1日、2日最靠近台灣與日本沖繩，日本氣象廳最新預測路徑顯示，薔蜜3日將靠近西日本地區，隨後向東大轉彎，直衝關東近海。由於外圍環流極其龐大，儘管九州到東京尚未迎接梅雨季，但都將因颱風面臨「警報級大雨」威脅。

根據日本氣象廳觀測，薔蜜颱風30日上午9時位於菲律賓東部海域（北緯17.4度、東經130.2度），中心氣壓為992百帕，近中心最大風速為每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，目前正以時速15公里的速度向西北前進。

氣象廳示警，薔蜜預計在本周末快速增強為日本標準的「強烈勢力」颱風，並於6月1日至2日直撲日本沖繩與奄美大島，屆時也將最靠近台灣；隨後向東大轉彎，預計在3日逼近西日本、4日直衝關東近海。

沖繩氣象台特別發布預警，當地風浪31日起就會明顯增強，預估瞬間最大陣風將飆至每秒25至30公尺，浪高直衝5公尺。

氣象廳預測，颱風將在6月2日凌晨3點達到威力巔峰並極度接近沖繩。屆時中心氣壓將驟降至965百帕，近中心最大風速有望來到每秒35公尺，瞬間最大陣風更將飆破每秒50公尺。

日本九州到關東地區目前都還沒有正式進入梅雨季，但這波颱風將提早引進大量暖濕空氣，從2日開始，以九州南部、四國為首的西日本太平洋沿岸可能降下警報級暴雨，3日暴雨帶則會橫移至東海、關東等東日本地區。