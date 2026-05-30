福岡教師一句「章魚」引發霸凌悲劇害輕生　法院判賠但否認因果

▲福岡市立某國中男學生，因遭導師公開戲稱「章魚」，而遭到同儕霸凌，最終於2年後輕生身亡；示意圖。（Pixabay／Image by Kohji Asakawa）



圖文／鏡週刊

日本福岡縣福岡市立某國中男學生，因遭導師公開戲稱「章魚」，而遭到同儕霸凌，最終於2年後輕生身亡，學生父母認為校方應負責並求償650萬元。福岡地方法院判決，認定教師發言不妥，故判賠10.8萬元，但不認定與學生輕生之間存在因果關係。

據《讀賣新聞》報導，就讀福岡勢力某國中的男學生，2018年時因裝訂資料失敗，遭班導師當著全班同學面前說出「不是反過來了嗎，章魚（タコ）！」等言語。至此之後，該名學生就持續遭同儕以「章魚」戲謔稱呼取笑、霸凌，最終導致該學生出現厭學、拒學情形，並於2020年走上絕路。

該學生父母心疼兒子做出極端選擇，認為校方應負責，並向福岡市求償3,300萬日圓（約新台幣650.3萬元）。福岡地方法院5月27日作出判決，認定教師的發言具有侮辱性且不洽當，也誘發後續霸凌，因此認定違法，命福岡市支付共55萬日圓（約新台幣10.84萬元）賠償，但從教師發言至學生輕生相隔超過2年，法官否認兩者之間的直接因果關係。

對此，學生父母透過代理律師表示，「無法接受法院的判斷。」福岡市則回應，將詳細檢視判決內容後，再研議後續因應措施。

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