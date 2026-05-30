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川普退稅全還給會員？美國好市多證實　原因曝光

▲▼好市多將從今年9月起調漲美國、加拿大會員年費。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國好市多執行長宣布，一旦收到政府的退款，就會「以某種形式」回饋給會員。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國零售巨擘好市多（Costco）準備要發錢了嗎？美國最高法院今年2月裁定，前總統川普任內課徵的「對等關稅」違法，聯邦政府必須陸續向無數繳納關稅的企業進行退款。對此，好市多執行長首度鬆口宣布，一旦收到政府的退款，就會「以某種形式」回饋給會員，而背後原因竟是遭會員提告。

川普關稅被判違法　好市多聯手千家企業跨海討錢

綜合外媒報導，回顧整起事件，美國最高法院在今年2月正式重擊川普時期的對等關稅政策，判定政府課徵的部分關稅違憲並予以廢除。這項判決引發連鎖反應，好市多隨即與全美成千上萬家企業聯手，大動作向聯邦政府提告，要求全面退還過去幾年被超收的巨額關稅。

好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在28日的財報電話會議上對外證實，公司內部已經開始向政府提交關稅退稅申請表，預計在接下來的幾個月內，這筆退款就會以滾動式陸續進帳。

發錢背後有苦衷？佛心回饋會員竟是因為「挨告了」

「我們的計劃是，將過去轉嫁給會員的關稅部分，以某種形式回饋給大家。」瓦克里斯雖然大方拋出承諾，透露打算把這筆退稅款讓利給消費者，但這項舉動卻被爆出未必完全出於自願。

原來，好市多目前在美國國內正深陷一場集體訴訟。原告方大動作提出法律訴訟，強烈主張好市多既然已經從政府那裡拿回退稅，這筆過去由消費者買單的差額，就理所當然應該發還給會員。

面對官司進逼，瓦克里斯也語帶保留地補充，具體會退多少、什麼時候退，還要看很多變數，除了取決於政府資金何時到位，最大的關鍵就是「針對公司的這場退款程序訴訟後續會如何發展」。

伊朗戰爭飆油價、瘦身神藥爆紅　好市多逆勢大賺2.2兆

儘管面臨退稅官司，好市多的吸金能力依舊驚人。根據最新財報，好市多截至5月10日為止的單季表現徹底超乎華爾街預期，淨銷售額飆到691.5億美元（約新台幣2.24兆元），比去年同期大幅成長11%以上。

財報中的最大黑馬非「加油站業務」莫屬！由於伊朗爆發戰爭導致全球油價暴漲，大批消費者湧入好市多搶加便宜油，讓加油站發油量刷新歷史紀錄。瓦克里斯笑稱，這會進一步鎖定會員忠誠度，「因為會來加油的會員，通常在賣場裡花得更多。」

此外，西藥房業務也意外搭上減肥神藥「胰妥讚」（Ozempic）的爆紅列車。好市多財務長米勒希普（Gary Millerchip）指出，好市多藥局提供的高CP值價格，讓不少受夠高昂藥價的會員爭相前往購買，甚至連帶拉動了高蛋白棒、牛肉乾棒等「高蛋白飲食」的周邊銷量。

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