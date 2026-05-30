為習近平訪美鋪路？　美媒曝：川普已無意與賴清德通話

▲川普5月中旬才兩度對外暗示，有意與台灣總統賴清德通話。（資料照／總統府提供、路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）5月中旬才兩度對外暗示，有意在決定新一波對台軍售前，與台灣總統賴清德通話。不過，根據CBS引述多名知情人士消息指出，在中國國家主席習近平今年秋天可能訪美之前，川普預計已無意與賴清德通話。

習近平當面警告 川普態度大轉彎

CBS報導指出，川普本月稍早前往中國訪問時，習近平就曾當面警告他，如果處理不當，台灣可能會演變成「非常危險的局面」。

回顧5月中旬，川普曾兩度登上國際新聞頭條，當時他表示，在決定是否向這個民主自治島嶼出售新一批防禦性武器之前，會先跟賴清德談談。上週被問及放行軍售前是否會與台灣通話時，川普向記者直言，「我會和他談談」；兩週前他在空軍一號上更稱，「我必須跟現在——你知道他是誰——那個治理台灣的人談談。」

基於處理對中關係的政治敏感性，自1979年以來，從未有任何美國現任總統與台灣領導人直接通話。唯一的例外是2016年12月，當時仍是總統當選人的川普，接聽了時任台灣總統蔡英文的祝賀電話。

白宮官員針對通話一事，僅請CBS去參考總統之前的發言。中國共產黨長期以來誓言要將該島與中國大陸「統一」，動武的潛在風險依然存在。

百億對台軍售卡關 淪美國「談判籌碼」？

川普在結束為期兩天的北京行後向《福斯新聞》透露，他與習近平「非常詳細」地討論了對台北軍售的問題。他打算將這些武器「暫時擱置」，端看中國接下來會有什麼動作。川普暗示，武裝台灣可以當作美國一個好用的「談判籌碼」，但他並未進一步說明細節。

根據雷根時代被稱為「六項保證」的協議，美國承諾不會停止對台軍售，且在軍售問題上不會與北京進行協商。面對外界疑慮，川普在從中國回程途中向記者表示，「所以我該怎麼做？難道說『我不想跟你談這個，因為我有一份1982年簽署的協議』嗎？當然不是。我們討論了軍售問題。」

美國上一筆總計110億美元的對台軍售，已由政府於去年12月宣布。而後續一筆140億美元的軍售案自今年1月起持續審議中，但目前尚未獲國務院放行，仍在等待國務卿盧比歐（Marco Rubio）簽字。

本月稍早，代理海軍部長高雄（Hung Cao）向國會表示，該軍售案已「暫停」，以確保美軍有足夠彈藥在伊朗執行任務。不過，一名熟悉軍售案的消息人士隨後向CBS新聞澄清，延宕與伊朗無關，預計總統「很快」就會做出決定。

台灣駐美處靜候通知 中方：訪美需創造有利條件

針對潛在的通話，台灣駐美代表俞大㵢在5月17日接受《面對國家》節目訪問時表示，「我想（賴總統）如果有時間，會很樂意告訴他我們這邊的故事，也就是台灣的故事——這是一個充滿韌性、一個國家奮力抵抗中國侵略的故事。」台灣駐美代表處（TECRO）本週向CBS新聞表示，目前仍在等美方關於通話的消息。

TECRO也在給CBS新聞的聲明中強調，「台灣與美國保持著開放且順暢的溝通，同時美國政府也重申其長期以來的對台政策維持不變，並支持維持現狀以及台灣海峽的和平與穩定。」

雖然目前雙方並沒有與台北通話的計畫，但兩名消息人士指出，川普總是喜歡保留各種選項的彈性。

另一方面，白宮已宣布川普邀請習近平於9月24日來訪，不過中國尚未接受邀請。中國駐美大使館公使邱文星週三對記者表示，雖然習近平已同意在秋天訪美，但「日期還有待決定」，並強調「在這麼重要的國事訪問之前，必須先創造有利的條件。」