俄無人機炸穿羅馬尼亞公寓！北約怒了　普丁親信嗆：會繼續發生

▲俄羅斯無人機墜羅馬尼亞民宅，造成2人受傷。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

羅馬尼亞邊境城市一棟公寓遭俄羅斯無人機撞擊並當場爆炸，直接炸穿頂樓住家，造成一對母子受傷。這起事件引發北約怒火，批評俄羅斯舉動魯莽，並誓言捍衛盟國每一寸領土。然而，俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）隨即囂張反嗆，「這種事情還會繼續發生。」

俄無人機深夜空襲炸穿公寓 羅馬尼亞緊急升空F-16

根據《路透社》報導，羅馬尼亞國防部指出，雷達在深夜偵測到一架俄羅斯無人機低空闖入領空，飛行距離達10公里。由於高度過低，軍方雷達難以在第一時間精準捕捉。

雖然羅馬尼亞境內部署了美軍的「美洛普斯」（Merops）反無人機系統，但因尚未與國家防空系統完全整合，且在城市上空擊落風險過高，導致這架無人機最終直接撞進邊境城市加拉茨（Galati）的一棟10層樓公寓。

現場畫面顯示，大樓頂樓被炸出一個大洞，磚牆一片焦黑。這起驚悚襲擊造成一對母子受傷送醫，另有2人因過度恐慌接受心理輔導，軍警緊急疏散了整棟大樓共70名住戶。

地方當局表示，無人機不僅波及了兩個樓梯間與電梯井，還當場炸爛了樓下的5輛汽車。這也是俄烏戰爭爆發以來，首次有北約成員國的人口稠密區因空襲直接造成人員受傷。

▲▼羅馬尼亞公寓大樓遭俄羅斯無人機襲擊，總統達恩前往視察。（圖／路透）



北約秘書長怒轟魯莽 美大使放話：捍衛每一寸領土

這起襲擊瞬間讓北約（NATO）東翼局勢陷入極度緊張。北約秘書長呂特（Mark Rutte）在社群平台X上痛批，「俄羅斯的魯莽行為對我們所有人都是一種威脅！」他隨後強調，北約已經隨時準備好捍衛盟國的每一寸領土，並將繼續提升防禦與嚇阻能力。

美國駐北約大使惠特克（Matthew Whitaker）也發文強烈譴責這起「魯莽的侵犯行為」，重申美國挺到底的決心。

面對領土遭到侵犯，羅馬尼亞政府也祭出強硬鐵腕，羅馬尼亞總統達恩（Nicusor Dan）當即宣布將關閉位於東南部城市康斯坦察（Constanta）的俄羅斯領事館，並將該館領事直接驅逐出境。

普丁親信囂張反嗆歐洲：準備迎接更多

然而，面對北約的滿腔怒火，莫斯科當局卻顯得極其不以為然。國營塔斯社（TASS）指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已在第一時間獲知此事。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則冷血宣稱，所有關於俄羅斯無人機飛越歐洲的指控都「毫無根據」，並揚言將對羅馬尼亞驅逐領事的決定做出迅速反擊。

向來對西方立場強硬的普丁親信、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫，更發表了近乎恐嚇的聲明。他痛批歐洲領袖「無能」，根本不配表達憤怒，因為西方提供武器與情報給烏克蘭，早就直接參與了這場戰爭。

梅德韋傑夫囂張地表示：「讓他們（歐洲）做好準備吧！這種事情還會繼續發生！現在正在打仗！而歐盟（EU）各國的公民，作為交戰國的國民，未來將無法再安穩入睡。」他甚至點名，特別是那些幫烏克蘭製造無人機與零件的歐洲國家，未來「誤闖」事件只會多、不會少。