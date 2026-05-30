澤倫斯基向「二戰爭議軍隊」致敬　波蘭總統怒了：考慮追回勳章

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基近日簽署命令，向一個二戰時期的爭議性反抗軍團致敬，此舉徹底引爆波蘭政界怒火。波蘭當局指控該組織曾在二戰期間屠殺大量波蘭平民，波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）對此感到極度憤怒，已正式提議撤銷曾頒給澤倫斯基的國家最高榮譽「白鷹勳章」（Order of the White Eagle）。

烏軍特種部隊改名「UPA英雄」激怒鄰國

根據《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日簽署了一道總統令，正式將烏克蘭軍隊的一支特種部隊命名為「UPA英雄」。這裡的「UPA」指的是第二次世界大戰時期的「烏克蘭反抗軍」（Ukrainian Insurgent Army）。

俄烏戰爭爆發至今已全面開打4年多，基輔當局一直尋求以國家歷史上的重要關鍵組織與人物，來鼓舞前線士氣並團結民心。

在部分烏克蘭人眼中，UPA當時為了追求烏克蘭獨立，曾起義抵抗蘇聯與納粹德國，是爭取脫離莫斯科帝國主義政策、反抗強權的象徵，因此至今仍深受烏克蘭民族主義者推崇。

曾發動「沃林大屠殺」 波蘭怒斥：這是種族滅絕

然而，這項命名看在鄰國波蘭眼中，卻是歷史傷痛的挑釁。波蘭指控，UPA在1943年至1945年間，捲入了極其殘暴的「沃林大屠殺」（Volhynia massacres），在現今的烏克蘭西部殺害了約10萬名波蘭平民。

波蘭怒斥，這項集體謀殺事件本質上就是「種族滅絕」，當時隨後的報復性殺戮也導致數千名烏克蘭人喪生。

波蘭總統納夫羅茨基29日痛批，「美化烏克蘭反抗軍的行為，等於是為俄羅斯的抹黑宣傳提供了大好的造謠機會。」波蘭外交部也在社群平台X上發文重申，將烏克蘭部隊重新以UPA命名，「重創了該組織受害者的集體記憶，也狠狠打擊了我們兩國之間的對話」。

最高榮譽恐遭褫奪 波蘭6月將開會討論

納夫羅茨基證實，負責管理波蘭最高且最古老國家榮譽的諮詢委員會「白鷹勳章委員會」，將在6月8日召開大會，「我提議將『撤銷澤倫斯基總統的白鷹勳章』列入大會議程。」他指出，在自己做出最終決定之前，必須先經過特定的審查機制。

回顧2023年，波蘭前總統杜達（Andrzej Duda）為了表彰澤倫斯基「深化兩國友好關係」、對歐洲和平安全的貢獻，特別頒發了國家最高榮譽的白鷹勳章，如今卻顯得格外諷刺。

對於波蘭政界的強烈反彈，烏克蘭外交部發言人泰希（Heorhyi Tykhyi）坦言，波蘭產生負面反應令人遺憾，但強調烏克蘭絕對沒有冒犯之意，「歷史已經證實，烏克蘭與波蘭之間的爭端，唯一能從中獲益的只有莫斯科。」

烏克蘭總統府發言人則拒絕對波蘭總統的言論發表評論，僅低調表示烏克蘭非常感謝波蘭長期的支持，希望兩國的獨立地位在俄羅斯的威脅下仍能保持堅定。