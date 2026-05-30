替中國大外宣！加州前華裔市長法庭認罪　最高恐關10年

▲2025年4月16日，時任加州阿凱迪亞市市長王艾琳發表演說。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南加州阿凱迪亞市（Arcadia）前市長王艾琳（Eileen Wang）於29日在洛杉磯聯邦法院當庭認罪，坦承自己曾暗中擔任中國政府的非法代理人。現年56歲的王艾琳在本月稍早辭去市長職務，如今她因替中國官員進行政治宣傳，且未依法事先通知美國政府，最高恐面臨10年有期徒刑。

聽從中國官員指示 散布洗白新疆文章

根據《美聯社》報導，認罪協議內容顯示，王艾琳坦承與當時的未婚夫孫耀寧（Yaoning “Mike” Sun）共同擔任中華人民共和國政府官員的代理人，在名為「美國新聞中心」（US News Center）的網站上替北京散布大外宣文章。

其中一個具體案例發生在2021年6月，一名中國官員傳給王艾琳一條連結，內容為中國駐洛杉磯總領事投書至《洛杉磯時報》的文章。該文極力反駁中國新疆省維吾爾族遭受迫害與強迫勞動的報導，甚至宣稱「新疆從未發生過種族滅絕，棉花田等產業也沒有強迫勞動」。

王艾琳收到連結後，短短幾分鐘內就將文章分享至自己的網站上。然而，美國等多個國家早已公開聲明，北京對維吾爾族的政策已構成種族滅絕與違反人道罪。

阿凱迪亞市華裔比例高 最高恐面臨10年徒刑

王艾琳於2022年11月當選阿凱迪亞市五人市議會成員，該市市長由議員輪流擔任。聯邦檢察官指出，王艾琳的非法行為集中在2020年底至2022年之間；而市府官員與她的律師則強調，這些行為在她就職前就已結束。

阿凱迪亞市位於洛杉磯東北方約13英里處，人口約5.3萬，且華裔居民比例極高。

出席洛杉磯市中心聯邦法院時，現場雖備有中文口譯員，但王艾琳表示不需要協助。法官徐衛斯理（Wesley Hsu）在庭上確認她充分了解自身權利及認罪後果。王艾琳目前獲准以2.5萬美元交保，預計於10月6日判刑，最高將面臨10年有期徒刑及3年保護管束。

至於她的前未婚夫孫耀寧，同時也是她2022年競選陣營的財務長，已因相同指控於去年10月認罪，目前正在服4年有期徒刑。王艾琳的律師團隊發布聲明指出，兩人的關係已於2024年春季結束，並表示她請辭是因為「對錯的人付出了信任與愛，最終導致她誤入歧途」。

市府挨轟動作慢 代理市長無奈曝原因

針對這起風波，當地居民與前任民選官員紛紛抨擊，認為當初王艾琳因前未婚夫的案件遭聯邦調查局（FBI）調查時，市府就該立刻要求她下台。

對此，代理市長保羅·鄭（Paul Cheng）無奈澄清，當時他與其他市議員根本無能為力。他解釋，根據市府章程，只有在議員「被定罪」的情況下才能將其免職，而當時王艾琳並未被定罪，「如果聯邦調查已經在進行中，我們又不是調查員，把問題政治化只會影響到目前的聯邦調查進度。」