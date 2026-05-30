廣末涼子22歲兒獲讚「絕世大帥哥」　搜無露臉照狂吸2千萬點閱

記者黃翊婷／綜合報導

日本女星廣末涼子因交通意外及健康狀況，停工休養1年，今年4月才宣布逐步復工。不過，近日廣末涼子的22歲兒子與網紅模特兒Shiho的戀情，登上日本媒體版面，並被封為絕世大帥哥，結果日本網友們搜遍全網都找不到一張露臉的照片，紛紛在社群平台哀號「好在意啊」。

▲廣末涼子的兒子近日受到日本媒體、網友關注。（圖／翻攝自Instagram／ryoko_hirosue_official）

廣末涼子去年4月在高速公路發生時速185公里追撞事故，同年12月被靜岡地檢以「過失駕駛致傷罪」提出簡易起訴（略式起訴），加上罹患躁鬱症、甲狀腺機能亢進等病症，停工休養大約1年，今年4月才宣布將逐步復工。

日媒《女性セブンプラス》近日報導，指稱廣末涼子的22歲兒子與在TikTok上擁有30萬粉絲的網紅模特兒Shiho（20歲）交往，業內人士透露，男方繼承了母親的優點，外貌俊朗、身高超過180公分，身材十分出色，與Shiho站在一起完全就是俊男美女，路人都忍不住多看幾眼。

該名業內人士還提到，一度傳聞廣末涼子的兒子有意進軍演藝圈，現在看起來，他應該會先從事幕後工作，廣末涼子也認為沒有必要操之過急，但希望兒子能認真考慮自己的未來發展。

然而，廣末涼子的兒子被日媒封為「絕世大帥哥」，不少網友好奇他的長相，但搜遍全網竟找不出一張露臉照片，紛紛在社群平台崩潰哀號，「大家都很在意吧？會搜尋吧？都以為會出現吧？結果一張照片都沒有啊」。網友的哀號文章至今已累計達到2121.3萬次查看，大眾關注度極高。

不過，也有網友緩頰道，現今網路、社群這麼發達，卻找不到一張露臉的照片，就代表當事人不想公開，既然如此，大家還是不要打擾比較好，請互相保留尊重的空間。