德黑蘭打臉川普！　否認達最終共識

▲伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普日前在白宮戰情室大動作召開兩小時關鍵會議，預告即將就可能與伊朗達成的和平協議做出最新決定，希望能盡快終結重創全球經濟的中東衝突。不過德黑蘭當局隨即強硬反擊，強調雙方目前尚未達成最終協議。

伊朗官方媒體更公開反駁美國總統川普對協議內容的幾項關鍵說法，並引述知情人士的最新說法，痛批美方對外宣稱的言論，根本就是真相與謊言的交織，讓這場備受國際社會矚目的停戰談判再度陷入膠著。

美方強硬開出條件

美國消息人士先前指出，雙方經過數週斷斷續續的談判後，這項停戰協議目前只差美方正式批准。美國總統川普也在自家社群平台上發文，重申其長期以來的強硬要求，包含伊朗必須承諾永久不得擁有核子武器。

美方甚至要求對方必須立刻配合清除荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的所有水雷，並終止對水道的封鎖，後續更不得收取任何通行費。作為交換條件，美方在往後也會解除對其港口的海上封鎖。

▲美國總統川普。（圖／路透）

伊朗駁斥核武談判

然而伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）向國營媒體回嗆，強調德黑蘭四十七年前就已經和美方那種必須的命令語言說再見了。他直言雙方目前雖然仍持續在交換訊息，但距離真正簽署終止戰爭的協議還有很大差距。

針對雙方將共同協調並銷毀境內濃縮鈾的說法，發言人也對國營電視台表示，目前根本沒有任何關於核計畫的談判正在進行。當地媒體指出美方所謂銷毀核材料的說法毫無根據，協議文本中也沒有不收通行費的條款。

金流解凍成爭議點

美國總統川普在貼文中強調，在另行通知之前，彼此不會有任何資金交換。對此伊朗法斯通訊社引述消息人士反擊，透露當局早已要求美方必須立即解凍一百二十億美元遭到凍結的伊朗資產，否則不進入下階段談判。

地緣政治的緊繃局勢也讓德黑蘭居民阿里（Ali）受訪時坦言，不論最終協議內容為何，未來可能仍會有更多衝突，直言現在雙方說法都像在安撫各自的支持者。這場涉及跨國利益的和平談判，短時間內恐怕還難以真正落幕。