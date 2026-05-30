美媒：川普未就與伊朗達成任何新協議做出決定　何時敲定未知數

▲美國總統川普在白宮舉行內閣會議。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

據《紐約時報》報導，美國高級政府官員透露，美國總統川普在戰情室的會議持續了約兩個小時，但並未就與伊朗達成任何新協議做出決定。「美國和伊朗將何時敲定諒解備忘錄尚不清楚。」儘管川普政府方面表示，他們即將達成協議，但仍有某些事項正在商討之中，其中包括解凍伊朗的資金事宜。

談判核心條款引發爭議

川普稍早在社群平台發文表示，將召集幕僚在戰情室（Situation Room）開會，針對是否與伊朗簽署停戰協議進行最後定奪。該貼文內容揭露了美伊談判中多項關鍵的爭議核心，但也反映出各方在核心利益上的激烈交鋒。

美方要求伊朗必須立即清除荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的水雷，作為回報，華府則會解除對其港口的海上封鎖，讓國際油輪與商船得以重新恢復正常航行。同時川普堅持，德黑蘭當局必須同意永久放棄發展核子武器。同時該戰略海峽必須立即雙向自由開放且不允許收取任何通行費用，以確保全球能源運輸動脈的穩定。

銷毀濃縮鈾成雙方火線

對此伊朗法斯通訊社引述內部知情人士反擊，痛批美方說法是真相與謊言的交織。消息指出關於不收費開放海峽與共同銷毀濃縮鈾等內容，根本沒有出現在備忘錄條款中，直指美方主張毫無根據。