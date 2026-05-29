寮國洞穴受困第9天！首名生還者脫困　其餘4人仍困冰冷洪水中

▲寮國洞穴爆發國際救援行動，受困地底9天的村民於29日晚間首度有人奇蹟獲救。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

寮國中部賽頌汶省一處遭洪水灌入的洞穴，近日上演驚險國際救援行動。5名進洞淘金的村民受困地下超過9天後，終於傳出好消息，首名生還者已在29日晚間成功被救出洞穴，現場畫面顯示，他全身泥濘、身體虛弱，在救難人員攙扶下緩緩走出洞口，隨即送醫治療。

根據CNN報導，負責救援的泰國潛水專家邦卡旺（Kengkad Bongkawong）在臉書證實，首名受困者已於當地時間晚間8時37分獲救。目前仍有4人受困洞穴內，等待進一步健康評估後撤離，另有2名失聯者尚未尋獲，搜救行動預計30日持續展開。

洞穴又窄又冷 潛水員：像在咖啡裡摸黑前進

這起事件發生在寮國首都永珍北方約120公里的偏遠山區。據了解，5名村民日前為了尋找黃金礦脈進入洞穴，不料遭遇暴雨引發山洪與土石流，洞穴瞬間淹水、出口被封死，受困地下長達多日。

救援人員指出，洞穴環境極度危險，不僅水溫冰冷、能見度幾乎為零，部分淹水通道甚至只有約60公分寬，狹窄程度宛如一般冰箱寬度。潛水員必須側身、甚至「像蟲一樣蠕動」才能勉強通過，有些區域還得先吐氣縮小身體才能鑽過。

曾參與2018年泰國「睡美人洞」足球少年救援行動的芬蘭籍潛水員帕西（Mikko Paasi）形容，洞穴裡「就像跳進咖啡裡一樣，什麼都看不見」，泥牆與鬆軟岩層更讓人膽戰心驚。

國際團隊跨國救援 受困者需學潛水逃生

由於洞穴地形複雜，經驗豐富的潛水員單程往返都得耗費2小時。救難團隊目前已集結來自泰國、芬蘭、法國、日本、澳洲、馬來西亞與印尼等多國專家協助救援。

救援人員透露，受困村民因長時間缺乏食物與飲水，體力已相當虛弱，因此潛水員除了送入食物，也必須在洞內教導他們使用潛水裝備、穿戴防寒衣，並學習抓住專業潛水員腿部，在黑暗淹水通道中慢慢前進。

美國國家洞穴救援委員會協調員貝克（Gretchen Baker）指出，這場救援不只是體力挑戰，更是巨大的心理考驗，「當你必須穿過狹窄空間、逆水爬行時，會消耗大量能量。」她也表示，受困者脫困後將立即接受脫水、營養不良與器官功能等全面健康檢查。

目前搜救行動仍在持續，外界也持續關注剩餘受困者能否平安脫困。