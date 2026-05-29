　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

寮國洞穴受困第9天！首名生還者脫困　其餘4人仍困冰冷洪水中

▲▼寮國中部賽宋奔省7位當地村民為了掏金受困偏遠洞穴。（圖／達志影像／美聯社）

▲寮國洞穴爆發國際救援行動，受困地底9天的村民於29日晚間首度有人奇蹟獲救。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

寮國中部賽頌汶省一處遭洪水灌入的洞穴，近日上演驚險國際救援行動。5名進洞淘金的村民受困地下超過9天後，終於傳出好消息，首名生還者已在29日晚間成功被救出洞穴，現場畫面顯示，他全身泥濘、身體虛弱，在救難人員攙扶下緩緩走出洞口，隨即送醫治療。

根據CNN報導，負責救援的泰國潛水專家邦卡旺（Kengkad Bongkawong）在臉書證實，首名受困者已於當地時間晚間8時37分獲救。目前仍有4人受困洞穴內，等待進一步健康評估後撤離，另有2名失聯者尚未尋獲，搜救行動預計30日持續展開。

洞穴又窄又冷　潛水員：像在咖啡裡摸黑前進

這起事件發生在寮國首都永珍北方約120公里的偏遠山區。據了解，5名村民日前為了尋找黃金礦脈進入洞穴，不料遭遇暴雨引發山洪與土石流，洞穴瞬間淹水、出口被封死，受困地下長達多日。

救援人員指出，洞穴環境極度危險，不僅水溫冰冷、能見度幾乎為零，部分淹水通道甚至只有約60公分寬，狹窄程度宛如一般冰箱寬度。潛水員必須側身、甚至「像蟲一樣蠕動」才能勉強通過，有些區域還得先吐氣縮小身體才能鑽過。

曾參與2018年泰國「睡美人洞」足球少年救援行動的芬蘭籍潛水員帕西（Mikko Paasi）形容，洞穴裡「就像跳進咖啡裡一樣，什麼都看不見」，泥牆與鬆軟岩層更讓人膽戰心驚。

國際團隊跨國救援　受困者需學潛水逃生

由於洞穴地形複雜，經驗豐富的潛水員單程往返都得耗費2小時。救難團隊目前已集結來自泰國、芬蘭、法國、日本、澳洲、馬來西亞與印尼等多國專家協助救援。

救援人員透露，受困村民因長時間缺乏食物與飲水，體力已相當虛弱，因此潛水員除了送入食物，也必須在洞內教導他們使用潛水裝備、穿戴防寒衣，並學習抓住專業潛水員腿部，在黑暗淹水通道中慢慢前進。

美國國家洞穴救援委員會協調員貝克（Gretchen Baker）指出，這場救援不只是體力挑戰，更是巨大的心理考驗，「當你必須穿過狹窄空間、逆水爬行時，會消耗大量能量。」她也表示，受困者脫困後將立即接受脫水、營養不良與器官功能等全面健康檢查。

目前搜救行動仍在持續，外界也持續關注剩餘受困者能否平安脫困。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 2 2523 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《歌手2026》魏如萱遭淘汰...網傻眼：不該是她

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／川普鬆口「美伊和談」將做最終決定　列2大條件

寮國洞穴受困第9天！首名生還者脫困　其餘4人仍困冰冷洪水中

一邊談停火一邊開火！美軍擊落5架伊朗無人機

32歲女獨旅被盯上！遭5移民「囚禁性侵72小時」　半裸倒路邊

痛斥川普「邪惡又嗜賭」　伊朗革命衛隊：消滅以色列才能和平

棺材突解體！抬棺走一半「遺體當場掉出」　親友崩潰驚叫

CNN：伊朗迅速開挖「地下飛彈庫存」　抹殺美以戰果

日本首派4自衛官參與北約援烏組織　小泉進次郎：汲取俄烏經驗

恐怖滲透！　傳伊朗多名高官被逼下台「都是摩薩德策畫」

16歲刮中400萬逆轉人生！英男「5年花光」淪毒販　超慘現況曝

驚悚畫面曝！7歲男童要上阿嬤機車　突暴衝撞進垃圾車底被輾死

華為拋「韜定律」挑戰台積電！　黃仁勳霸氣回應：台灣早領先10年

政府保證2030前「不缺電」！　黃仁勳冷回：Maybe

知名律師醉倒路旁鬼叫！民眾受不了報警　包包竟搜出安非他命

孟加拉水牛「撞臉」川普爆紅！　當局出手免當祭品

奪命瞬間！台南阿嬤跨雙黃線過馬路…遭機械吊車「撞飛輾過」慘死

八旬母親悶死長照50年腦麻兒 法官不忍建請總統特赦｜杜俊謙律師｜長照殺人特赦案｜《我在案發現場》

驚悚畫面曝！7歲男童要上阿嬤機車　突暴衝撞進垃圾車底被輾死

沈伯洋若選上台北市長　秦慧珠打賭：捐100萬給社會局

雨彈狂炸還沒完！ 下一波大雨時間曝 颱風這兩天最靠近台灣

快訊／川普鬆口「美伊和談」將做最終決定　列2大條件

寮國洞穴受困第9天！首名生還者脫困　其餘4人仍困冰冷洪水中

一邊談停火一邊開火！美軍擊落5架伊朗無人機

32歲女獨旅被盯上！遭5移民「囚禁性侵72小時」　半裸倒路邊

痛斥川普「邪惡又嗜賭」　伊朗革命衛隊：消滅以色列才能和平

棺材突解體！抬棺走一半「遺體當場掉出」　親友崩潰驚叫

CNN：伊朗迅速開挖「地下飛彈庫存」　抹殺美以戰果

日本首派4自衛官參與北約援烏組織　小泉進次郎：汲取俄烏經驗

恐怖滲透！　傳伊朗多名高官被逼下台「都是摩薩德策畫」

16歲刮中400萬逆轉人生！英男「5年花光」淪毒販　超慘現況曝

39歲網紅「哈尼小微」驚傳身亡！被蟲咬到感染...錯過黃金治療期

反艦導彈藏身商用貨櫃　美軍採購萬枚瞄準中國下水餃艦隊

快訊／川普鬆口「美伊和談」將做最終決定　列2大條件

Xiaomi 17T Series登場　6款新穿戴裝置信義區同場加映

【超級親民】黃仁勳兒女「超寵粉」！　兩人親自發飲品、食物

相關新聞

困荷莫茲海峽　韓商船突然爆炸起火

困荷莫茲海峽　韓商船突然爆炸起火

一艘懸掛巴拿馬國旗、由韓國航運公司韓新遠洋船務（HMM）營運的大型商船，4日在滯留荷莫茲海峽期間突然發生爆炸並起火。韓國交通部表示，目前還不清楚是否有人員傷亡，目前正在調查事故原因是否與遭外部攻擊有關。

新北特搜隊輪值國際救援縣市　36小時不斷電演練

新北特搜隊輪值國際救援縣市　36小時不斷電演練

緬甸7.7強震！屏東消防特搜隊集結待命隨時馳援

緬甸7.7強震！屏東消防特搜隊集結待命隨時馳援

為愛赴緬做詐騙　靜宜女大生近期有望回台

為愛赴緬做詐騙　靜宜女大生近期有望回台

救援土耳其！搜救犬阿蘭累到打呼

救援土耳其！搜救犬阿蘭累到打呼

關鍵字：

寮國洞穴國際救援淘金村民潛水救援洞穴災難

讀者迴響

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！7歲男童要上阿嬤機車　突暴衝撞進垃圾車底被輾死

驚悚畫面曝！7歲男童要上阿嬤機車　突暴衝撞進垃圾車底被輾死
華為拋「韜定律」挑戰台積電！　黃仁勳霸氣回應：台灣早領先10年

華為拋「韜定律」挑戰台積電！　黃仁勳霸氣回應：台灣早領先10年

政府保證2030前「不缺電」！　黃仁勳冷回：Maybe

政府保證2030前「不缺電」！　黃仁勳冷回：Maybe

知名律師醉倒路旁鬼叫！民眾受不了報警　包包竟搜出安非他命

知名律師醉倒路旁鬼叫！民眾受不了報警　包包竟搜出安非他命

孟加拉水牛「撞臉」川普爆紅！　當局出手免當祭品

孟加拉水牛「撞臉」川普爆紅！　當局出手免當祭品

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面