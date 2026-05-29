一邊談停火一邊開火！美軍擊落5架伊朗無人機

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國與伊朗停火延長協議傳出接近成形之際，戰場卻仍未完全平靜，最新一輪軍事衝突再度凸顯雙方停火基礎脆弱。

據路透報導，美國中央司令部表示，美軍稍早擊落5架伊朗攻擊無人機，並攻擊伊朗港市阿巴斯港一處地面控制站。美方稱，該控制站當時正準備發射第6架無人機。

隨後，科威特部隊也攔截一枚射向該國的彈道飛彈。由於科威特境內設有大型美軍基地，這起事件讓外界更加關注衝突是否可能外溢至波斯灣其他國家。科威特政府事後譴責攻擊，並要求伊朗立即停止其所稱的「嚴重升級」行動。

同時，美方也否認伊朗國營電視台關於美軍飛機遭擊落的說法。一名美國官員表示，沒有任何美國軍機在伊朗布什爾附近遭擊落。

美方官員強調，相關打擊屬於防衛行動，目的在於維持停火。不過，伊朗伊斯蘭革命衛隊則表示，已攻擊負責阿巴斯港行動的美軍基地，並警告若類似攻擊再度發生，伊朗將作出「更果斷的回應」。

這是本週第二次衝突升溫，也發生在雙方傳出可能延長停火60天的敏感時刻。雖然相關攻擊規模有限，但一邊談協議、一邊仍發生無人機、飛彈與基地攻擊，顯示停火仍相當脆弱，距離真正穩定局勢仍有不小距離。