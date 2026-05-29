32歲女獨旅被盯上！遭5移民「囚禁性侵72小時」　半裸倒路邊

▲ 女子赴羅馬旅遊遭拘禁性侵3天。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利羅馬近日發生一起恐怖事件，一名32歲哥倫比亞女性觀光客疑遭5名移民綁架拘禁長達72小時，期間被迫服藥、遭輪流性侵，還被奪走手機與錢包，且多次受到死亡威脅，目前5名嫌犯已依加重集體性侵罪嫌被捕。

《每日郵報》報導，該名女性9日獨自赴羅馬旅遊，案發當晚在特米尼（Termini）車站附近一間餐廳用餐，離開時被一名陌生男子以兜售大麻為由搭訕，引誘她跟著走了約一小時後，另一名男子突然出現，強行將她押上一輛廂型車，將她載往羅馬郊區托爾塞爾瓦拉地區的切薩雷塔隆內路。

女子被帶往一棟廢棄建築，屋內藏匿至少22名非法移民。她被囚禁期間遭強迫施藥且多次遭受性暴力，犯嫌還多次揚言殺害她，直到3天後終於找到機會逃脫。

被一名義大利駕駛發現時，女子半裸昏倒在路邊人行道上，該名駕駛隨即將她送往附近的卡西利諾醫院。院方確認其傷勢與暴力性侵有關，且發現她體內含有藥物成分，隨即通報警方。

義大利警方介入後，聯合普雷內斯蒂諾警區、鑑識警察及移民事務局突擊該棟廢棄建築，當場查獲22名非法居留人士，其中11人已被下達驅逐令並送往收容中心。

5名男嫌犯經受害者指認後被捕，包括拉明（Saidykhan Lamin）、坎特（Karamba Kanteh）、43歲馬利籍的特拉奧雷（Harouna Traore）、威斯德姆（Isibor Wisdom）及恩瓦布澤（Paul Nwabueze），目前均已依加重性侵罪嫌收押。

警方調查仍在持續，另有至少3人涉嫌協助犯案，包括最初誘騙受害者離開餐廳的男子、負責駕車的人，以及提供藏匿場所的屋主。